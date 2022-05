Dopo gli anni di pandemia, stiamo cominciando a riassaporare il piacere di andare a cena fuori. Finalmente possiamo andare al ristorante senza barriere parafiato o distanziamenti. Ci sono, però, dei cibi che sarebbe preferibile mangiare al ristorante in alcuni giorni della settimana. In questo articolo spiegheremo perché sul web molti consigliano di evitare alcune pietanze come il pesce il lunedì sera.

Quando andiamo al ristorante, non dovremmo assolutamente ordinare questi 5 cibi per evitare mal di pancia o inutili salassi

Su internet troviamo spesso la raccomandazione secondo la quale non bisognerebbe ordinare il pesce di lunedì. In realtà sarebbe stato lo chef Bourdain nel suo libro a dare per primo questo consiglio. Ciò si spiegherebbe con il fatto che i ristoranti si riforniscono dalle pescherie per le serate del giovedì o del venerdì. Il lunedì quindi ci sarebbe il pesce di tre giorni prima. Naturalmente occorre prendere questo suggerimento con le dovute accortezze. Molti ristoranti utilizzano pesce surgelato che, se conservato correttamente con la catena del freddo, è ottimo da un punto nutrizionale e organolettico. Inoltre molti pubblici esercizi, nelle vicinanze del mare, si riforniscono quotidianamente al mercato del pesce locale. Pertanto si tratta di un suggerimento che non vale sempre.

Il piatto del giorno

Il grande chef Gordon Ramsay avrebbe caldamente sconsigliato di ordinare il piatto del giorno qualora si trattasse di una zuppa. Proporre una zuppa come piatto del giorno sarebbe un escamotage svuota frigo. Nel piatto del giorno spesso gli chef inserirebbero degli ingredienti in scadenza. Anche in questo caso possiamo adottare un metodo per apprezzare anche il piatto del giorno. Per prima cosa, se tale pietanza contiene ingredienti di stagione o a chilometro 0 possiamo andare sul sicuro. Un risotto con gli asparagi a luglio è leggermente fuori tempo massimo.

La carne ben cotta

Sempre secondo Bourdain, meglio evitare di chiedere la carne ben cotta. Gli chef, infatti, riserverebbero i pezzi migliori per la cottura al sangue. Anche in questo caso bisogna fare delle osservazioni. Molti non apprezzano la cottura al sangue. La cottura, inoltre, è sempre garanzia di sicurezza alimentare.

Pollo e uova

Questo è più che altro un consiglio che ha a che vedere con il portafoglio. Sia il pollo che le uova (ma possiamo aggiungere anche l’insalata) sono piatti che possiamo preparare anche a casa. Soprattutto, se consumati a casa, saremo certi della provenienza e di come abbiamo conservato questi alimenti. A proposito di uova, abbiamo spiegato in precedenza cosa ci dice l’etichetta sulle uova. Inoltre pagheremmo uno sproposito per piatti molto poveri.

Il vino

Infine una considerazione sul vino. Meglio ordinare sempre una bottiglia, se il budget ce lo concede. I quartini o i bicchieri potrebbero essere parti del contenuto di bottiglie aperte da parecchio tempo.

Quando andiamo al ristorante, badiamo quindi bene alla stagionalità e alla freschezza.

Lettura consigliata

Non un bianco né un rosato e nemmeno un rosso, è questo il vino più alla moda e richiesto del momento