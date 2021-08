L’aringa è un pesce azzurro appartenente alla famiglia dei Clupeidae. Vive nell’Oceano Atlantico ed è assente nel Mediterraneo. Poiché appartiene alla categoria dei pesci azzurri, le sue carni grasse e ricche di oli benefici per la salute possiedono tante buone proprietà nutrizionali. Questo pesce è di colore argenteo, con riflessi azzurri e verdi. In questo articolo vedremo perché è un pesce considerato sicuro e benefico per le ossa, il sistema nervoso e il cuore.

In Italia, fino a pochi anni fa, l’aringa si consumava prevalentemente affumicata. Solo negli ultimi anni la si può trovare in commercio, anche cruda e tagliata a filetti.

Ecco perché è un pesce considerato sicuro e benefico per le ossa, il sistema nervoso e il cuore

Le aringhe sono ricche di amminoacidi e di acidi grassi, tra cui gli omega 3, molto importanti per la nostra salute. Secondo diversi studi, contribuiscono a proteggerci dalle malattie infiammatorie, dalla colite ulcerosa, dalla sclerosi multipla, dalla psoriasi e dall’emicrania. Inoltre, contribuiscono alla salute del sistema cardiovascolare, pelle e occhi. Contengono vitamina D. Infatti, il 10/20% del fabbisogno giornaliero di questa vitamina proviene dall’alimentazione. Gli esperti affermano che la vitamina D svolga un ruolo importante non solo per la salute delle ossa ma anche per il benessere e la salute di tutto l’organismo. Specialmente grazie al suo basso contenuto di mercurio, è considerato un pesce sicuro.

L’aringa è un pesce azzurro

Così come lo sgombro, la sardina, l’alaccia e la costardella, le alici e le sardine, l’aringa fa parte della categoria dei pesci azzurri, noti per le loro proprietà nutrizionali. Gli esperti raccomandano di mangiarne almeno due volte a settimana per raggiungere il fabbisogno minimo di grassi essenziali. Oltre ai grassi, i pesci azzurri contengono proteine di alto valore biologico, nonché vitamine e minerali come calcio, fosforo e potassio e molti antiossidanti.