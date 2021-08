Ogni tanto vogliamo imparare una ricetta nuova, così da poter sorprendere i nostri commensali. L’ideale sarebbe non solo cucinare qualcosa di nuovo, ma anche sano e che abbia effetti positivi sulla nostra salute. Con il caldo estivo, poi, diventa ancora più importante stare attenti a ciò che mangiamo. A questo proposito abbiamo recentemente consigliato i migliori alimenti per essere tutelati dai colpi di calore.

Oggi vediamo una ricetta sana ed originale che è molto adatta all’estate e lo faremo andando alla scoperta della cucina ebraica. Ecco la facile ricetta estiva per digerire bene e potenziare il sistema immunitario.

Gli ingredienti

La ricetta ebraica che consigliamo oggi è un particolare petto di pollo. Una pietanza facile da preparare, gustosissima e sana. Gli ingredienti che ci servono sono i seguenti:

mezzo chilo di petto di pollo disossato;

mezza tazzina di succo di lime;

due cucchiai di olio extravergine d’oliva;

un cucchiaino di cumino (o solo mezzo, se si vuole un piatto meno speziato);

un cucchiaino di salsa di soia.

Sono due gli ingredienti di questa ricetta che fanno particolarmente bene alla nostra salute. Innanzitutto il pollo, che grazie al contenuto di vitamina A, dà benefici al sistema immunitario. Poi, il cumino, che è un’ottima spezia per digerire.

La preparazione non è affatto complicata. Prendiamo lime, olio e salsa di soia e rovesciamo in una scodella. Mischiamo bene fino ad ottenere una salsa omogenea. Poi aggiungiamo il cumino e mescoliamo ancora un po’.

Ora è il momento di condire il pollo. Mettiamolo in una teglia e copriamolo con la miscela. Poi mettiamo tutto in frigo e lasciamo marinare per circa due ore o anche di più. Un tempo maggiore renderà il nostro piatto più gustoso.

Una volta tolto dal frigo, possiamo cucinarlo. Scaldiamo per bene una griglia e cuociamolo per circa sette minuti, in modo che sia ben cotto ma che rimanga comunque tenero. In alternativa, possiamo anche cuocerlo in padella con un po’ d’olio. In questo caso sarà sufficiente cuocerlo tre minuti per parte. Ora possiamo servire la nostra preparazione.

Consigliamo di accostare un po’ di patate al forno per accompagnare nel migliore dei modi. Mettiamo poi in tavola qualche salsa, come ad esempio la senape. Arricchiranno ancora di più il gusto del nostro pollo.