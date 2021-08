Non molti sono consapevoli di quanto i colori siano importanti nella nostra vita quotidiana. Le tonalità che indossiamo, i colori che vediamo sugli annunci pubblicitari o sui prodotti che vogliamo comprare, hanno uno scopo. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo già affrontato in parte la questione. Infatti, sarà possibile notare, leggendolo, come i colori influenzino l’umore e il pensiero di chi li vede. E questo tipo di meccanismo lo possiamo ritrovare in ogni ambito della vita, anche quando andiamo semplicemente a fare la spesa. Infatti, c’è una cosa che forse non tutti hanno notato ma che potrebbe tornarci utile sapere.

I supermercati usano questa strategia che pochissimi conoscono per farci comprare di più

Come è giusto che sia, i supermercati hanno le proprie strategie di marketing. Dobbiamo sempre ricordarci che ogni azienda che vuole vendere i propri prodotti, pensa a come presentarli al pubblico. Questa è una disciplina e una scienza e non c’è assolutamente nulla di male. Ma saper riconoscere alcune di queste tecniche può tornarci particolarmente utile nella vita di tutti i giorni. Per esempio, forse non tutti hanno fatto caso a un colore particolarmente usato nei supermercati in un determinato tipo di contesto. Proviamo a farci caso e cerchiamo di focalizzare nella nostra mente i colori usati per gli sconti, ad esempio.

Se guardiamo con attenzione noteremo che spesso i prodotti scontati sono segnalati in rosso

Cerchiamo quindi per un attimo di immaginare nella nostra mente un prodotto con lo sconto. Sarà facile pensare al cartellino perché, nella maggior parte dei casi anche se non sempre, è di colore rosso. Ma la scelta di questa tonalità non è assolutamente casuale. Infatti, il rosso rappresenta la passione e l’energia, e richiama molto più facilmente di altri colori la nostra attenzione. Questo colore infonde coraggio e voglia di fare e di avere. Riesce, in qualche modo, a trasmetterci un senso di dinamicità unico. Ed è proprio per questo motivo che è associato agli sconti.

Perciò, quando vorremo prendere un prodotto al supermercato scontato, valutiamo se ci conviene e se ci serve conoscendo questo piccolo segreto. Infatti, ora siamo consapevoli che i supermercati usano questa strategia che pochissimi conoscono per farci comprare di più. Questo tipo di informazione potrà sicuramente tornarci più che utile la prossima volta che andremo a fare la spesa. E potremo applicare la nostra nuova conoscenza a tanti altri ambiti della vita.

