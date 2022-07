Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, chi ancora non lo avesse fatto farà bene ad affrettarsi a decidere la meta e a prenotare. Tuttavia non sempre è facile decidere dove trascorrere le tanto agognate ferie, soprattutto quando è necessario coniugare le esigenze di ogni membro della famiglia. Se poi all’interno vi è anche il nostro amico a 4 zampe si dovrà trovare una struttura adatta anche alle sue esigenze. Chi ha un cane infatti sa benissimo che è fondamentale garantire un sereno soggiorno anche al proprio amico a quattro zampe. Pertanto sarà fondamentale organizzare il viaggio in maniera pet-friendly, tenendo in considerazione le sue esigenze e preferenze nella scelta della destinazione.

Il nostro Paese è ricco di località meravigliose che possono accontentare tutti i gusti. Ad esempio chi ama il mare cristallino non avrà bisogno di andare ai Caraibi, ma recarsi in questo paese della Provincia Sud della Sardegna. Ovvero a Villasimius, una località turistica di straordinaria bellezza. Chi non ama particolarmente il mare potrà scegliere tra altri luoghi altrettanto meravigliosi. È a un passo da Milano la vacanza in montagna che potrà rendere felice tutta la famiglia e anche il nostro cane. Se infatti è abituato a lunghe passeggiate e/o soffre molto il caldo questa meta potrebbe essere ciò che fa per noi.

È un passo da Milano la vacanza in montagna con figli e cane anche ad agosto

Una vacanza che lascerà a bocca aperta grandi e piccini e farà impazzire di gioia il nostro fido amico sarà sicuramente la Valtellina. È l’area più settentrionale della regione Lombardia e tutto il suo territorio è compreso all’interno della provincia di Sondrio. Lunga 120 Km e larga 66 Km, separa le Alpi Centro-Orientali dalle Alpi Sud-Orientali. Il fiume Adda traccia il corso della Valtellina la quale tocca a Levante il Trentino Alto Adige, a Sud Bergamo e Brescia e a settentrione le terre svizzere dei Grigioni. Oltre a Sondrio che è la città principale, le altre località importanti e da visitare sono Morbegno, Teglio, Titano, Sondalo, Bormio e Livigno.

Per chi desidera trascorrere le vacanze in completo relax e a contatto con la natura insieme ai propri bambini la Valtellina rappresenta un’esperienza unica. Questa regione alpina è ricca di aree verdi, sentieri e ruscelli dove divertirsi insieme alla famiglia e al proprio cane. Oltre agli innumerevoli parchi e riserve naturali le famiglie con bambini possono fare diverse attività, come visite alle fattorie didattiche o percorsi in bici. Inoltre non si potrà non visitare lo stabilimento termale di Bormio Terme con piscine interne ed esterne, giochi e scivoli d’acqua dedicate ai più piccoli. Ma oltre ai bambini anche i genitori potranno rilassarsi e godere di saune, vasche idromassaggio e bagno turchi. A questo punto non resta che scegliere tra le innumerevoli offerte di strutture pet-friendly.

