La Liguria è meta di moltissimi lombardi e piemontesi in questo periodo dell’anno. Chi vuole staccare per qualche giorno, che sia un weekend o un periodo un po’ più lungo, spesso la raggiunge in meno di un paio d’ore. Soprattutto partendo da Milano e Torino.

Per molti è il luogo della seconda casa, per altri meta ideale senza percorrere molti chilometri. Nonostante un’autostrada, negli ultimi tempi, spesso bloccata per lavori. Questo, allora, favorisce l’arrivo attraverso il treno. Scelta da non trascurare anche per il traffico e i pochi parcheggi presenti in diverse località. Pensiamo alle Cinque Terre a Portofino, a Bogliasco. Mete tanto meravigliose quanto anguste, con strette stradine e pochissimi spazi per le auto.

Oggi andremo idealmente a visitare una delle tante perle presenti sul territorio ligure. Un paese di circa 12.000 abitanti, situato in provincia di Genova, lungo la Riviera di Levante. Stretto tra le colline e il mare, stiamo parlando di Lavagna. Un gioiello più volte insignito della Bandiera Blu, per le sue acque davvero cristalline.

Questo, nonostante il più grande porto turistico della zona. Ideale per raggiungere, via mare, sia la Cinque Terre che Portofino. Oltre a essere punto di partenza per scoprire le tante bellezze della costa.

Il suo nome si deve ai Romani ed è dovuto ai fiorenti commerci di ardesia che sin dall’antichità hanno interessato questa area. La visita della cittadina parte da via Roma, la via principale del centro storico. Inutile sottolineare come tutte le strade siano strette, caratterizzate da piccole botteghe di artigianato e da trattorie che offrono il meglio della cucina ligure.

È tra le perle più belle della Liguria questo borgo vicino a Genova con un mare da Bandiera Blu

Via Roma sfocia direttamente in Piazza Marconi, dove si può ammirare la Basilica di Santo Stefano, luogo di culto principale. Caratterizzata da due campanili, ha un’architettura tardo rinascimentale.

Davanti alla chiesa, sorge la Loggia del Brignardello, costruita alla fine del 1800. Qui, d’estate, si svolge tutta la vita culturale del paese, con eventi di ogni tipo, compreso alcune rappresentazioni storiche.

Palazzo Franzoni, poco distante, è la sede del Municipio. Dopo aver vissuto il suo massimo splendore in epoca napoleonica, venne abbandonato per diversi anni nel 1800. Fino a quando venne riacquistato a inizio Novecento per essere adibito ad albergo. Dal 1930, su esplicita richiesta della cittadinanza, è divenuto sede comunale.

Un altro monumento di particolare interesse è la Torre del Borgo. Costruita in epoca saracena per vigilare sulla costa, oggi ospita il museo dell’ardesia. Manufatti, opere e ceramiche realizzate con questo materiale che ha fatto la fortuna di questo territorio per moltissimi anni.

Infine, merita una sosta la spiaggia di Cava di Lavagna. 4 chilometri di sabbia mista a ciottoli dove poter godere delle bellezze di un mare da Bandiera Blu. Stare seduti qui ad ammirare un tramonto farà davvero capire perché Lavagna è tra le perle più belle della Liguria. Senza avere nulla da invidiare a un altro piccolo borgo, forse più famoso, appartenente alla Riviera di Levante.

Lettura consigliata

In Liguria esiste un borgo incantevole dove assaggiare un favoloso biscotto prima di tuffarsi nel mare delle Cinque Terre