C’è un minerale che viene generalmente snobbato. La maggior parte delle persone lo osteggia perché richiama sensazioni e situazioni negative. Eppure questo elemento si trova spesso negli alimenti delle nostre tavole e molti lo sfruttano per la loro bellezza. Ma tradizione vuole che venga ricordato soprattutto per un’invenzione che ha cambiato il destino dell’uomo e che in genere è considerata negativa.

Non è raro che le persone inizino ad assumere delle sostanze, per esempio integratori, semplicemente perché vanno di moda. O magari perché hanno letto su qualche rivista che fanno bene. Chi si affida a questi prodotti spera di raggiungere i risultati desiderati in tempi brevi in modo più facile. Così si spiega l’esplosione del consumo dei vari integratori che dovrebbero facilitare il miglioramento della salute, del benessere e della bellezza.

Tre questi un integratore in particolare ha molto successo perché assicurerebbe risultati miracolosi. Addirittura prometterebbe di bruciare i grassi, combattere l’invecchiamento, alleviare la fatica e favorire il buonumore. In realtà la medicina non è riuscita a confermare nessuna di queste promesse, che quindi rimangono tali per chi assume questo prodotto.

Questo minerale è considerato da molte persone malefico eppure molti lo mangiano senza saperlo e lo sfruttano per la bellezza

Invece ha dei benefici provati per il nostro corpo uno dei minerali presenti in quantità più abbondante nel nostro organismo. Lo zolfo è uno di tre macroelementi di cui in nostro corpo è più ricco. La maggior parte delle persone non sa che ogni adulto contiene circa 140 mg di zolfo sotto forma di proteine come la cheratina. Forse perché lo zolfo lo leghiamo a leggende, avvenimenti o sensazioni negative, come il caldo, le armi, l’inferno.

Questo minerale è considerato da molte persone malefico, eppure è fondamentale per la salute e in particolare per la nostra bellezza. Per esempio, moltissime persone amano fare i bagni termali e le acque sulfuree sono ricche di zolfo. Non è un caso che gli operatori del benessere lo conoscano come il minerale della bellezza. Infatti questo macro elemento è fondamentale per mantenere in salute le unghie e i capelli e per mantenere bella la nostra pelle.

Perché lo zolfo è considerato malefico

Lo zolfo è un’importante componente della cheratina che dona forza e resistenza proprio alla pelle, alle unghie e ai capelli. Quindi che tiene alla propria bellezza dovrebbe avere sempre in tavola cibi ricchi di zolfo come la carne, in particolare manzo, pollo e tacchino. Anche il pesce è ricco di zolfo, in particolare crostacei e molluschi. Il tuorlo d’uovo è uno degli alimenti con maggiore contenuto di zolfo. Ma questo elemento è contenuto anche in molte verdure, come cipolle bianche, patate, scalogno, aglio e molti degli ortaggi.

I medici fin dall’antichità conoscevano i benefici dello zolfo e già nel IX secolo lo utilizzavano come medicina. Nel XII secolo i cinesi inventarono la polvere da sparo che è una miscela di nitrato di potassio, carbone e zolfo. Da qui la cattiva reputazione.

Approfondimento

Il super componente alimentare che aiuta a dimagrire anche senza andare in palestra insieme a questi 2 segreti