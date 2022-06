La bella e calda stagione porta in noi il pensiero delle vacanze e la voglia di spiaggia e mare. Non vediamo l’ora di essere in vacanza, per trovare sollievo alla calura che dobbiamo patire in città. Per contrastare il caldo potremmo bere acqua, per così cercare di mantenere l’idratazione dell’organismo. Potremmo inoltre preparare delle opportune bevande rinfrescanti aromatizzate, sfruttando verdure e frutti che abbiamo in casa. Ad esempio, basterebbero 3 di questi frutti succosi nell’acqua per realizzare una bevanda utile a dissetarci e rinfrescarci. E che potrebbe inoltre avere un ulteriore vantaggio, a noi molto gradito. Ovvero aiutarci a contrastare gli inestetismi dell’odiosa cellulite, che potrebbe essere presente sui nostri fianchi e rovinarci così l’imminente prova costume.

L’aiuto della fragola

Sarebbe la fragola il frutto che potremmo utilizzare per preparare una rinfrescante acqua aromatizzata, ideale contro la calura estiva. E che potrebbe anche aiutarci a ridurre la cellulite. La fragola, infatti, avrebbe un ricco contenuto di acqua e conseguenti proprietà diuretiche. Ciò potrebbe essere utile a contrastare la ritenzione idrica e ad eliminare il ristagno di liquidi. Questo potrebbe aiutare la riduzione del gonfiore e della presenza di cellulite sui nostri fianchi. Certo, la fragola non aiuterebbe di per sé il dimagrimento. Ma potrebbe essere d’aiuto per la riduzione di un quantitativo di adipe in eccesso. Potremmo quindi sfruttare questo frutto per realizzare una bevanda aromatizzata che potrebbe esserci molto utile. La nostra bibita fatta in casa avrebbe inoltre un gusto davvero dolce e molto gradevole.

Basterebbero 3 di questi frutti succosi nell’acqua per ottenere una bevanda rinfrescante che potrebbe aiutare contro la cellulite

Si potrebbe dunque preparare un’acqua rinfrescante e aromatizzata alla fragola. Che potrebbe anche esserci utile per eliminare i liquidi in eccesso, come detto. E per ridurre l’eventuale presenza adiposa della cellulite. Preparare un’acqua aromatizzata è molto facile. Dovremo prendere semplicemente 3 fragole e lavarle per bene sotto un getto di acqua fredda corrente. Dovremo eliminare i loro piccioli quindi tagliare le fragole a fette. Metteremo queste fette in una caraffa capiente, dove verseremo 500 ml di acqua naturale. Riporremo in frigo per una notte e, a partire dalla mattina seguente, l’acqua aromatizzata alla fragola sarà pronta.

Potremmo sorseggiare questa bevanda di tanto in tanto e con moderazione, per dissetarci, rinfrescarci e beneficiare delle sue proprietà. Basterà versare un po’ di quantitativo della caraffa dentro un normale bicchiere di vetro. Certamente il consumo di questa bevanda andrebbe fatto sempre previo consiglio di un esperto e sulla base delle proprie esigenze di salute.

