È tra i primi sintomi dell’infarto: mai sottovalutare un banale e frequente fastidio

L’infarto non sempre è ben riconoscibile. C’è un sintomo molto frequente e banale che potrebbe essere un campanello d’allarme molto importante. Ecco di che cosa si tratta e come capire se la situazione è grave oppure no.

Il nostro organismo ci manda continui segnali, la maggior parte di questi sono banali. Tuttavia, spesso può capitare di scambiare un grave campanello d’allarme per uno di questi fastidi e non lo si considera. È un grande errore con gravi rischi per la salute.

C’è un sintomo in particolare, molto frequente nelle persone, che, però, è tra i primi sintomi dell’infarto. Si tratta del bruciore di stomaco. Quante volte ci capita di mangiare troppo, di mangiare male e avvertire un po’ di fastidio? Per non parlare del reflusso gastroesofageo.

Sintomi che potrebbero essere scambiati con altro sono presenti soprattutto nelle donne. Vedremo, qui di seguito, come riconoscere un infarto, cosa si prova e cosa succede. Inoltre, capiremo come è possibile distinguere un mal di stomaco da un attacco di cuore.

È tra i primi sintomi dell’infarto: attenzione al bruciore di stomaco e reflusso

Per prima cosa dobbiamo capire che cos’è un infarto. È la morte o la necrosi di un tessuto o di un organo che non riceve abbastanza sangue e ossigeno. Un attacco di cuore, dunque, è causato da una momentanea o permanente interruzione del funzionamento di un’arteria.

La durata e sintomi di un attacco di cuore possono essere vari. Può verificarsi un infarto immediato tale da far perdere conoscenza ed essere fatale in pochi minuti. Ma può accadere che sia un processo lento e che si possa intervenire.

Infatti, a volte capita di sentirsi un po’ strani prima dell’attacco. Tra i sintomi ci sono una sudorazione improvvisa, formicolio, mal di testa, nausea, vertigini, dolore alle spalle, ad un braccio o ad entrambe le braccia. Inoltre, può verificarsi un fastidioso dolore allo stomaco.

Come distinguere un mal di stomaco da un attacco di cuore

L’ambiguità dei sintomi è dovuta ad un aspetto molto particolare: c’è mancanza di chiarezza nei segnali che arrivano al cervello da parte dei nervi. Inoltre, nelle donne nel periodo premestruale o della menopausa è normale avvertire questi disturbi. Ecco perché una donna difficilmente riesce a capire se sta avendo un infarto.

Tuttavia, ci sono delle piccole differenze per riuscire a distinguere le due cose. Un bruciore di stomaco classico avviene dopo aver consumato del cibo e dà un sapore acido in bocca. Mentre un bruciore di stomaco dovuto ad un attacco di cuore si manifesta lontano dai pasti con un forte dolore anche al petto.

Naturalmente, spesso l’infarto vede l’insorgenza di più sintomi. Quindi accanto al mal di stomaco c’è quasi sempre il dolore alle braccia, le vertigini, il fiato corto. In ogni caso, è doveroso rivolgersi ai soccorsi oppure al medico e descrivere che cosa sta accadendo.

In entrambi i casi, sia per un disturbo gastrointestinale, che per un attacco di cuore, lo specialista sarà in grado di intervenire subito nel modo più giusto. Spesso si può intervenire in tempo e risolvere la situazione.