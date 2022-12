Cosa regalare agli zii per Natale se non abbiamo idee e non conosciamo i loro gusti

Fare un regalo utile e apprezzato se non conosciamo i gusti del ricevente può essere difficile, ma ci sono alcuni doni con cui non possiamo sbagliare. Scopriamone alcuni.

Se ogni anno ci troviamo nella difficile situazione di dover acquistare un dono per parenti o conoscenti di cui ignoriamo i gusti personali, sappiamo quanto possa essere frustrante questo momento. Cosa regalare al prozio che vediamo solo a Natale? O al fidanzato della cugina? Beh, esistono alcuni doni semplici, poco costosi ma sempre apprezzatissimi con cui possiamo fare una bella figura.

Il cibo è sempre apprezzatissimo

Il primo regalo che possiamo confezionare è del cibo. Ma non acquistiamo un cestino già fatto: selezioniamo noi alcune delizie che possono piacere al destinatario. Potremo personalizzare il regalo e spenderemo meno rispetto a un cestino già confezionato. Regali sempre apprezzati sono quelli che non deperiscono in fretta, come miele, sughi, conserve, marmellate o alimenti sottovuoto.

Non dimentichiamo i dolci: una tavoletta di cioccolato o delle caramelle sono sempre apprezzate, per non parlare di liquori o vino. Se vogliamo un regalo davvero speciale acquistiamo i prodotti da un rivenditore equo e solidale, per fare bene anche al pianeta.

Cosa regalare agli zii per Natale quando non vogliamo comprare del cibo

Ma oltre al cibo, cosa si può regalare a parenti e conoscenti a Natale? Un altro regalo apprezzato sono i prodotti per la pulizia personale. Ad esempio, possiamo acquistare delle saponette, un bagnoschiuma raffinato, ma anche delle spugne, spazzole, pietre pomice, massaggiatori o asciugamani. Shampoo, balsamo, creme per il corpo o cosmetici sono dei doni molto preziosi. Se non conosciamo i gusti del destinatario possiamo regalare una carta regalo per l’acquisto di cosmetici e prodotti per la cura del corpo.

Utensili da cucina

Chi non apprezza una bella padella antiaderente? Un coltello affilatissimo o un bello spremiagrumi? Gli utensili da cucina sono tra i regali più apprezzati da chiunque e soprattutto da zii, conoscenti o parenti.

Se non vogliamo fare acquisti materiali puntiamo su un buono spesa

Ma cosa regalare agli zii per Natale nel caso in cui proprio non abbiamo idea di quale possa essere un dono materiale che potrebbe far piacere al destinatario che abbiamo in mente? La soluzione perfetta è davvero semplicissima: possiamo puntare su un buono spesa. In questo modo il destinatario potrà acquistare quello che preferisce.

Magari un buono spesa per un supermercato biologico, o equo e solidale, per rendere il nostro dono ancora più speciale. Certamente non sbaglieremo con un dono così personalizzabile e che sarà apprezzato al 100% chiunque sia il ricevente.