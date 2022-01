L’olio extravergine di oliva è il condimento più importante della nostra cucina. Si usa per accompagnare quasi tutte le preparazioni culinarie, esalta il sapore del cibo e, se usato con moderazione, fornisce alcuni benefici per la salute.

In quest’articolo scriveremo di una particolare varietà di olio extravergine di oliva che si contraddistingue da un sapore originale che lo rende tra i migliori sul mercato. Proviene dalla Puglia, regione che si distingue da una formazione pianeggiante del territorio e per il clima mite e temperato. Entrambi fattori ideali per la coltivazione degli uliveti. Non a caso, infatti, la Puglia è uno dei maggiori produttori di olio di oliva italiano. È tra i migliori sul mercato quest’olio poco acido dal sapore e profumo fruttato con sentore di mandorle e carciofi.

L’olio di Peranzana

Si produce con le oliva di Peranzana, una varietà usata per la produzione di un olio riconosciuto come prodotto DOP. Queste olive si coltivano in una piccola parte del territorio pugliese tra i comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate e San Severo in provincia di Foggia. Sono caratterizzate da un bel colore verde, di forma ovoidale e sono tra le più esclusive e stupende d’Italia.

È tra i migliori sul mercato quest’olio dal sapore e profumo fruttato con sentore di mandorle e carciofi

Quest’olio si produce con le sole olive di Peranzana e anche se è riconosciuto tra i dieci oli migliori del mondo fino ad oggi è stato poco noto. È ricco di polifenoli ed ha un sapore fruttato, una fragranza di mandorle e carciofi accompagnata da una miscela equilibrata di piccante e amaro. All’olfatto rilascia un profumo delicato fruttato e che ricorda mandorle, pomodori e carciofi. Quest’olio è buonissimo irrorato crudo su bruschette e insalate, ma è ottimo anche per insaporire zuppe di legumi, carni bianche in cottura e piatti a base di pesce.