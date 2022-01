Iniziamo il 2022 con qualche consiglio pratico per digerire velocemente e non soffrire di pancia gonfia ed acidità di stomaco

Tutti proiettati verso il nuovo anno tra diete ipocaloriche, palestra e vita sana. Tutti buoni propositi che vengono in mente ad ognuno di noi, ma spesso irraggiungibili. D’altronde in questi giorni di festa con menù infiniti e sofisticati chiunque si è lasciato ingolosire. Magari ha esagerato con le porzioni e con le quantità di calorie.

In questi giorni abbiamo deliziato le nostre papille gustative. Ma nella maggior parte dei casi la pesantezza e il gonfiore addominale hanno prevalso su ogni cosa. E non solo, anche la difficoltà nel digerire, accompagnata da alito cattivo, dal bruciore ed acidità di stomaco e non solo.

Tutti possono combattere queste brutte sensazioni e godersi la giornata a pieno

Iniziamo l’anno 2022 con degli ottimi propositi tra cui qualche consiglio pratico per digerire velocemente e non soffrire più di pancia gonfia e acidità di stomaco.

Bisogna pensare ad avere uno stile di vita sano ed un’alimentazione corretta per non avere questo genere di problematiche. Quindi, limitare la quantità delle pietanze per ridurre anche il rapporto dei grassi e delle calorie, masticare piano, mantenere una posizione corretta durante i pasti e la digestione ed evitando di dormire durante quest’ultima fase.

Tutte abitudini che possono contrastare a pieno la maggior parte delle problematiche collegate alla digestione.

Oltre alle cattive abitudini prima elencate, che possono rallentare la digestione con tutti gli altri problemi che possono subentrare, non bisogna dimenticare che ci sono anche degli alimenti che possono migliorare la digestione o possono rallentarla.

I classici rimedi della nonna risaputi ormai da tempo come ad esempio, il peperoncino, il finocchio o la liquirizia che sono da sempre utilizzati per bruciare i grassi, o per aiutare la digestione o per proteggere la mucosa gastrica. Sono ideali per alleviare questi disturbi di digestione con la consapevolezza di evitare invece quegli alimenti assolutamente controindicati come l’alcol, le fritture e così via. Il tutto, ovviamente, sempre sotto la supervisione del nostro dietologo di fiducia.

