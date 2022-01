Il 2022 è già iniziato da qualche giorno e, per certi versi, sembra essere la fotocopia del 2021. La situazione pandemica, infatti, non accenna a migliorare e sono tante ormai le persone e le famiglie in difficoltà, piegate da questa crisi.

Tuttavia, non tutto è perduto, perché il 2022 avrà ancora tanto da offrirci. Per cercare di prevedere come andrà possiamo dare un’occhiata all’oroscopo, anche perché c’è aria di cambiamento nei prossimi giorni.

Infatti, sta per arrivare una valanga di fortuna dall’8 gennaio per questi 3 segni zodiacali baciati dal Sole e da Venere

L’8 gennaio sarà una data davvero da incorniciare per alcuni segni zodiacali. In questo magico giorno, infatti, il Sole entrerà in Capricorno e si congiungerà con Venere, pianeta dell’amore, dell’affettività e del piacere. Quindi, tutti i vari ambiti della vita privata e sociale, dal lavoro alla famiglia, saranno investiti da questa energia positiva.

Cominciamo proprio dal Capricorno, che dal prossimo weekend farà davvero faville. Secondo l’oroscopo, infatti, arriveranno tantissime novità e soprattutto opportunità per ribaltare un 2021 non proprio esaltante.

Per quanto riguarda il lavoro, soprattutto commercianti e liberi professionisti avranno l’occasione per riscattarsi e recuperare terreno dal punto di vista economico.

Tutti i progetti, anche quelli più ambiziosi, potrebbero finalmente andare in porto e assicurare un po’ di stabilità anche in famiglia.

Oltre a ciò, per il Capricorno il 2022 inizierà col botto anche nel campo delle relazioni. Soprattutto quello tra l’8 e il 9 gennaio sarà un weekend da vivere intensamente e all’insegna del romanticismo.

Tanta fortuna in amore per quest’altro segno di terra

Anche per i nati sotto il segno della Vergine l’8 sarà un punto di svolta per le sorti di gennaio e dei mesi successivi. Infatti, avevamo già anticipato che anche per questo segno la passione sarà alle stelle nei primi mesi del 2022.

Il transito favorevole del Sole e di Venere, quindi, darà nuova forza e vitalità per affrontare le giornate in maniera positiva. Anche se Giove tenterà di mettere i bastoni fra le ruote il 14 gennaio, tutto si risolverà con determinazione senza particolari ripercussioni.

A giovare di questo periodo sarà soprattutto l’ambito familiare e quello sentimentale. Per le coppie fidanzate o sposate da diverso tempo ci saranno giorni davvero di profonda serenità all’insegna del chiarimento. Anche per i cuori solitari il cielo offrirà tante nuove occasioni per incontrare il partner giusto.

Il preludio di un fantastico 2022

Infine, un altro segno che sarà favorito dagli astri e dai pianeti di gennaio sarà l’Ariete. Per questo segno tutto il 2022 sarà un anno ricco di vincite e fortuna, soprattutto a gennaio.

Infatti, non ci saranno soltanto il Sole e Venere a vegliare su questo segno, ma anche Giove e Marte doneranno nuova energia positiva. Dal 13 gennaio, poi, anche Mercurio e Venere saranno favorevoli e andranno a chiudere un mese ricco di gioie e soddisfazioni.

Quindi, sta per arrivare una valanga di fortuna dall’8 gennaio per questi 3 segni zodiacali baciati dal Sole e da Venere.