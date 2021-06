Quando si parte per una vacanza o per un viaggio non sempre si desidera il mare e la montagna. A volte si cerca qualcosa di diverso in cui immergersi per ore e passare il tempo. La storia e la cultura italiana non sono solo racchiuse in borghi medievali e città d’arte. Anche un solo edificio può raccontare molto di ciò che è stato di un determinato luogo e periodo storico.

Se si è amanti della cultura e dell’arte, di certo non si potrà fare a meno di visitare uno degli edifici più belli del nostro Paese. Sembra uscito da un libro ma questo sontuoso castello italiano è un viaggio meraviglioso nella storia e nella cultura.

I Colli Euganei nascondono bellezze inenarrabili

I Colli Euganei sorgono sulla pianura veneta. Possono sembrare semplici rilievi, ma al loro interno si nascondono bellezze locali da non perdere. Come Arquà Petrarca, splendido paesino medievale nel padovano in cui passò parte della sua vita il celebre scrittore fiorentino a cui deve il nome. O l’itinerario che collega i borghi storici di Monselice, Este e Montagnana.

Imperdibile anche la splendida Abbazia di Praglia e Villa Barbarigo con i magnifici Giardini di Valsanzibio. Non per ultimi in ordine di importanza, le Terme di Abano per una giornata all’insegna del relax e la maestosa Villa dei Vescovi vicino a Padova.

Tra tutti gli edifici culturali italiani, il Castello del Catajo vale sicuramente una visita. Fu costruito nel XVI secolo da Pio Enea I Obizzi a Battaglia Terme, sui Colli Euganei in provincia di Padova. Negli anni fu adibito a villa principesca, reggia imperiale e alloggio militare.

La visita parte dall’ingresso, nel Cortile dei Giganti, il cui monumento simbolo è la Fontana dell’Elefante di stampo mitologico. L’interno del castello è formato da sale che ospitavano momenti di vita nobiliare. Numerosi sono anche gli affreschi che raccontano la storia degli Obizzi, realizzati da Giovanni Battista Zelotti, uno dei maggiori pittori veneti del Rinascimento. Imperdibile il panorama che si vede dalla splendida terrazza, luogo al tempo di ricevimenti e feste. Come ciliegina sulla torta si può visitare l’immenso giardino del castello, che ospita alberi vecchi di secoli.