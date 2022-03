La compagnia ferroviaria operante sull’alta velocità è alla ricerca, come abbiamo anche già visto nel nostro giornale, di nuovi candidati da assumere in Italia. Le sedi di due grandi metropoli sono al centro delle assunzioni per 5 profili. Per ognuno di questi sono previsti diversi requisiti che vanno dai titoli di istruzione posseduti alle competenze necessarie per l’impiego. Sia diplomati che laureati a vari livelli di carriera possono aspirare alle offerte di lavoro di Italo Treno.

Inoltre, inviare candidatura è semplicissimo. Basta selezionare l’annuncio di interesse sulla piattaforma dedicata e compilare il form posto a fine pagina. Scopriamo di seguito tutti i dettagli sulle posizioni aperte, come le risorse ricercate, il contratto di lavoro e la sede finale.

Diamo uno sguardo alle offerte di lavoro

È tempo di nuove assunzioni in Italo e i diversi annunci di lavoro disponibili ne sono la prova. Uno fra questi è intitolato “Macchinista”. Nel ruolo analogo si ricercano candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. In aggiunta a questo, la licenza europea di condotta treni, il certificato complementare di categoria B e un’esperienza pregressa di almeno un anno. Chiude il quadro la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Le sedi finali di lavoro previste sono Roma e Milano.

La compagnia ricerca risorse anche per il profilo Addetto Network. Queste si occuperanno della programmazione dell’offerta ferroviaria e della scelta degli orari sulla base dei dati di domanda ed offerta. Il candidato ideale possiede una Laurea in Ingegneria Civile, Economica o Gestionale e ottime conoscenze del pacchetto Office e della lingua inglese. Concludono spiccate doti relazionali e di problem solving, attitudine al lavoro in team, precisione e metodicità. Nell’annuncio si indica Roma come sede di lavoro.

È tempo di nuove assunzioni in Italo per 5 profili rivolti sia a candidati diplomati che laureati

Altri 3 profili sono disponibili in Italo Treno. Le risorse per Senior IRFS Specialist verranno inserite nell’unità Contabilità e Bilancio, gli assunti per “Controller–Financial Modeling and Reporting” in Pianificazione e Controllo. Infine, la compagnia ricerca neolaureati in ingegneria gestionale, economia e statistica. Per saperne di più consultiamo la piattaforma dedicata presente sul sito ufficiale del Gruppo. Nella sezione “Posizioni Aperte” troveremo i 5 annunci di lavoro indicati sopra. Cliccando su ognuno di questi ne potremo conoscere i relativi dettagli.

