Una delle verdure simbolo della primavera è senza ombra di dubbio l’asparago. Un ortaggio con più di 200 varietà disponibili, tutte sparse nel territorio italiano. Da Nord a Sud, infatti, ne esistono di tipologie, colore e consistenza diversi. Pensiamo all’asparago bianco di Bassano, in Veneto, a quello rosa di Mezzago, in Brianza, o a quello lilla che si può trovare in Liguria come in Campania.

Uno dei tanti esempi di quel microclima mediterraneo che rende l’Italia un Paese unico al Mondo, dove si possono trovare prelibatezze incredibili. L’asparago è una di queste. Oltre alla sua bontà, sono anche notevoli le proprietà nutritive. Verdura depurativa e drenante, ricca di acqua e potassio, stimola la diuresi e può aiutare a combattere la cellulite.

Si può consumare da solo oppure abbinare a pasta e riso. Oggi proporremo una ricetta davvero squisita, che lo vede protagonista insieme ad altri due ingredienti molto appetitosi. Stiamo parlando dello speck e della provola affumicata. Con questi, infatti, andremo a mantecare un cremosissimo risotto che farà gioire le nostre papille gustative. Ecco tutto l’occorrente per 4 persone:

280 grammi di riso;

un mazzetto di asparagi;

80 grammi di speck;

100 grammi di provola affumicata;

olio extravergine d’oliva;

vino bianco;

brodo vegetale;

una noce di burro.

Si scioglierà in bocca questo cremoso risotto agli asparagi mantecato con due filanti e croccanti ingredienti che lo renderanno super saporito

Iniziamo la preparazione partendo dallo speck. Possiamo farcelo tagliare a dadini già dal salumiere o decidere di utilizzare le singole fette, suddividendole in striscioline più piccole. Prenderemo un tegame antiaderente, verseremo una goccia di olio e andremo a scottarlo per qualche minuto, fino a quando non diventerà croccante. Dopodiché lo lasceremo riposare.

Preoccupiamoci quindi degli asparagi. Laviamoli e tagliamoli finemente. Se utilizziamo l’asparagino selvatico, potremmo tenerlo tutto, gambi compresi, altrimenti selezioneremo solo le punte. Prendiamo una padella da risotto, versiamo dell’olio e andremo a cuocerli per circa venti minuti a fuoco medio, girandoli di tanto in tanto. Dopo circa 15 minuti, versaremo mezzo bicchiere abbondante di vino bianco, alzando quindi la fiamma per farlo sfumare.

È giunto, quindi, il momento di buttare il riso. Amalgamiamo subito bene, prima di versare il brodo vegetale. Ogniqualvolta si asciugherà, ne aggiungeremo la giusta quantità, badando di girare abbastanza frequentemente. Dopo circa 20 minuti, il riso dovrebbe essere pronto. Si ricorda di seguire sempre le indicazioni poste sulla confezione, ma, ancora più importante, assaggiarne qualche chicco per verificarne la cottura.

Arriva così il momento più importante: la mantecatura. La provola dovrà essere tagliata a dadini e aggiunta al risotto insieme allo speck croccante preparato in precedenza. Uniamo una noce di burro, amalgamiamo bene e lasciamo riposare per due minuti prima di servire.

Si scioglierà in bocca questo cremoso risotto agli asparagi con un delizioso formaggio filante e un croccante salume affumicato. Un mix di sapori che farà davvero sobillare di gusto le papille dei nostri commensali.

Approfondimento

Per un primo piatto di primavera, avvolgiamo la pasta in una crema che unisce gli asparagi a questo frutto ricco di fibre