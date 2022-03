Chi non vorrebbe guadagnare 3.000 al mese in una meravigliosa location svolgendo queste professioni

Lavoro a tempo pieno e retribuzione mensile fino a 3.000 euro per svolgere la propria professione. È quanto offerto dalle opportunità pubblicate da una agenzia regionale di Centri per l’Impiego. Ognuna di queste offre importanti vantaggi, sia dal punto di vista economico che della crescita in campo lavorativo. Candidarsi è semplicissimo. Basta inviare domanda comprensiva di curriculum vitae e lettera di presentazione all’indirizzo del referente.

C’è tempo fino al 30 aprile per proporsi per una delle posizioni disponibili. Nonostante la sede finale di lavoro non sia in Italia, non è richiesto un elevato livello di conoscenza della lingua inglese. Scopriamo di seguito tutti i dettagli sulle offerte di lavoro, come i profili ricercati, le competenze necessarie e i contatti di riferimento.

Le sedi finali

EURES, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ha di recente pubblicato 2 offerte di lavoro. Chi non vorrebbe guadagnare 3.000 al mese godendo dei paesaggi mozzafiato della Svezia? I profili richiesti sono 2 ed entrambi nel campo della ristorazione. Il primo per lavorare in una struttura a conduzione familiare a Småland, con funzione sia di hotel che ristorante. Il secondo è richiesto per dei ristoranti su Köpingsvik e l’isola di Öland. Vediamole in ordine.

Offerte di lavoro imperdibili per chef e pizzaioli

Per la prima opportunità lavorativa presentata si ricercano candidati nel ruolo di chef, capace di cucinare piatti tipici della cucina mediterranea. Gli stessi devono aver maturato un’esperienza pregressa di almeno 3 anni ed essere in grado sia di lavorare da soli che in team. Il contratto di lavoro è stagionale, da giugno a settembre, e a tempo pieno, nello specifico 40 ore settimanali. Non è previsto alloggio e lo stipendio mensile va dai 2.700 ai 3.000 euro.

La seconda offerta è rivolta a chef e pizzaioli, per cucinare principalmente piatti italiani. Requisiti necessari sono l’esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo di interesse, creatività e attitudine al lavoro di squadra, finezza e velocità. Infine, è richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese pari al B1. Le risorse selezionate potranno essere assunte con contratto stagionale, da giugno a ottobre, e a tempo pieno, 40 ore settimanali. Il salario è pari a 14 euro all’ora con alloggio incluso ed extra per lavori durante le serate e i fine settimana.

Per candidarsi è necessario inviare email comprensiva di curriculum vitae e lettera di presentazione a eures@agenziapiemontelavoro.it entro il 30 aprile 2022.

