È tempo di fare scorta di questo mollusco autunnale ipocalorico e povero di colesterolo

Seguire una dieta bilanciata e uno stile di vita corretto sono le prime regole per garantirsi un’esistenza lunga e felice. Questo non vuol dire dover fare grandi sacrifici o rinunciare ai piaceri della vita, anzi tutt’altro. Il benessere del nostro organismo, oltre a farci sentire più giovani e forti, ci renderà più belli e più felici.

Pertanto con uno stile di vita sano, fondato sull’esercizio fisico, anche di 30 minuti al giorno, e un’alimentazione equilibrata potremo tenere alla larga numerosi disturbi. Tra questi i più frequenti sono la glicemia e il colesterolo alti, che possono sfociare in patologie anche gravi. Proprio come descritto nell’articolo “Ecco come prevenire questa comunissima sindrome pericolosa per il cuore e che può portare il diabete”.

Cibi grassi e stile di vita sedentario, infatti, sono i principali fattori di rischio di gravi malattie cardiovascolari e tumori. Infatti, è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro. Inoltre il segreto per portare a tavola prodotti freschi e genuini è quello di seguire la stagionalità degli stessi. A tal proposito è tempo di fare scorta di questo mollusco autunnale ipocalorico povero di colesterolo.

Si tratta di uno dei molluschi più diffusi nel nostro mare in questo periodo, dal sapore delicato, ovvero la seppia.

Un mollusco ideale delicato e versatile

Questo mollusco, inoltre si presta a molte ricette ed è particolarmente consigliato per chi segue una dieta dimagrante e per chi soffre di diabete. La seppia, infatti, è consigliata per chi deve seguire un regime dietetico povero di colesterolo, in quanto ne è quasi del tutto priva. Si pensi che solo 100 grammi di seppia contengono appena 72 calorie.

È ottima da preparare alla griglia, all’insalata, arrostita e abbinata ad esempio ad una crema di ceci o di piselli. Inoltre il suo nero di seppia si presta, poi, alla preparazione di tanti primi piatti, come spaghetti o risotti.

È tempo di fare scorta di questo mollusco autunnale ipocalorico e povero di colesterolo

La seppia inoltre può conservarsi in freezer e contemporaneamente mantenere intatte le proprietà nutrizionali, in quanto resiste bene alle basse temperature. In tal modo potremo godere dei suoi benefici ogni volta in cui ne avremo voglia.

La seppia è un concentrato di proteine, di vitamina A e di sali minerali, come potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio e zinco. In particolare è ricca di proteine ad alto valore biologico, comprendendo aminoacidi solforati. Infine grazie al contenuto di calcio e fosforo apporta notevoli benefici anche alla salute delle ossa e dei denti. Pertanto, con questo mollusco poco calorico e povero di colesterolo, potremo preparare deliziose ricette senza sentirci in colpa.

