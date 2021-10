Le vitamine sono dei particolari nutrienti, indispensabile per il benessere dell’organismo. Aiutano a rafforzare i muscoli, le ossa, proteggono la pelle sono di sostegno in caso di gravidanza e aumentano le difese immunitarie.

Il nostro corpo non riesce da solo a produrre le vitamine necessarie; quindi, questi nutrienti dovranno inevitabilmente essere assunti attraverso l’alimentazione o degli integratori. Quando, all’interno del nostro corpo, sono presenti in quantità insufficiente, l’organismo manda dei segnali specifici.

Ad esempio, chi ha carenza di vitamina B5 potrebbe manifestare questo problema a pelle e capelli.

Un alimento dimenticato e poco utilizzato

Gli alimenti di origine vegetale e animale forniscono al nostro corpo tutte le vitamine necessarie per rimanere in salute. A tal proposito, oggi Noi di ProiezionidiBorsa parleremo di una pianta commestibile, poco utilizzata, ma ricca di vitamine e proprietà benefiche: il crescione d’acqua.

Una pianta perenne che appartiene alla famiglia delle Crocifere (come cavoli e cavolfiori) e cresce spontanea nei luoghi umidi. Si sviluppa in altezza e con qualche piccolo accorgimento, si può coltivare anche in casa (in un contenitore) o all’esterno, avendo cura di non esporre la pianta ai raggi diretti del sole e di mantenere il terreno sempre umido.

Le foglie del crescione d’acqua, hanno una forma ovale, sono carnose e di colore verde scuro. I fiori, invece, sono bianchi e sbocciano in primavera e fino all’autunno.

Ecco che per fare il pieno di vitamine si potrebbe aggiungere all’insalata questo alimento poco considerato

Il crescione d’acqua è purtroppo un alimento poco utilizzato e dimenticato, anche se le sue proprietà nutrizionali sono davvero eccezionali. Secondo gli esperti, questo alimento è utile per prevenire l’osteoporosi.

La presenza della vitamina K contribuisce alla buona coagulazione del sangue. La vitamina B, invece, interviene sul metabolismo e la vitamina C sul sistema immunitario. Inoltre, questo alimento possiede delle proprietà depurative e diuretiche.

Il crescione d’acqua ha un sapore molto particolare: leggermente piccante e acre. Perfetto per insaporire zuppe, frittate o come base per preparare delle salse.

Ma, per beneficiare al massimo delle sue proprietà benefiche, è importante consumare questo vegetale crudo. Infatti, ecco che per fare il pieno di vitamine si potrebbe aggiungere all’insalata questo alimento poco considerato.

Per preparare un’ottima insalata autunnale ci basteranno solo pochi ingredienti: valeriana o insalata di campo, qualche foglia di crescione, finocchi e spicchi di arancia (ricordiamo di pelarli). Condiamo con olio, sale e pepe. Un piatto unico o un contorno eccezionale, con poche calorie ma ricco di nutrienti e molto gustoso.