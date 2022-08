È sul mare il paese economico vicino alle capitali del Mar Baltico

Se per qualcuno le vacanze sono ormai agli sgoccioli, sono tanti coloro che aspettano la fine di agosto per partire. I vantaggi di una vacanza a fine agosto o settembre ha il vantaggio di non trovare troppa gente e di godere appieno le bellezze paesaggistiche. Decidere la meta tuttavia non è sempre semplice, soprattutto se devono conciliarsi gusti diversi. Chi ama lo shopping e i mercati, può visitare Tirana e perdersi tra i tanti bazar locali, oltre a spendere meno di 20 euro per cene. Mentre per chi non ama le temperature roventi ma ama il mare, questa località potrebbe essere il posto ideale da visitare. Infatti è sul mare il paese economico a due passi dalle capitali più belle del Mar Baltico. Si tratta di una città tranquilla, dove si può andare al mare, visitare musei o passeggiare nella sua piazza dalle aiuole fiorite. Inoltre il costo della vita non è elevato e si può mangiare in ristoranti di buon livello spendendo meno di 30 euro per due persone.

Dove si trova?

Si tratta di Gdynia, una città polacca portuale affacciata sul Mar Baltico, nella baia di Danzica. È una delle città polacche più giovani costruita nel 1921 e insieme a Sopot e Danzica costituisce la cosiddetta Tripla Città. È una città ricca di attrattive, ad esempio nella zona portuale può ammirarsi lo splendido cacciatorpediniere Blyskawica. Ovvero un’imbarcazione della marina polacca che riuscì a sfuggire ai tedeschi e fu utilizzata durante la Seconda guerra mondiale dalle forze alleate. È una vera e propria nave museo, al cui interno si può ammirare la sua storia e acquistare qualche simpatico souvenir. Inoltre anche per i più piccoli può essere una bella esperienza visitare il Museo Oceanografico e Acquario, dove possono ammirarsi delle meravigliose tartarughe verdi.

Per chi voglia ammirare la città dall’alto potrà fare un giro sulla funicolare verso Kamienna Gora, la cosiddetta Montagna di Pietra. O sulla bellissima ruota panoramica dove catturare dei bellissimi paesaggi. Inoltre pur essendo una città nordica, a differenza delle altre, il clima è più mite. Ha tantissime spiagge di sabbia bianca, da vedere e visitare. Tra queste spicca Gdynia beach con sabbia dorata e mare cristallino. È un’ampia spiaggia attrezzata circondata da bar e ristoranti dove potersi rilassare. Inoltre Gdynia è ben organizzata per spostarsi in maniera agevole da un luogo all’altro sia con treni, autobus o traghetti. Possono facilmente raggiungersi la bellissima città di Varsavia, nonché Danzica e Sopot. La sua posizione è ottimale per chi vuole vedere le bellissime capitali del Mar Baltico. Tant’è che diverse navi da crociera fanno tappa a Gdynia per poi raggiungere non solo Cracovia e Varsavia, ma anche Tallin, Helsinki e San Pietroburgo. Tutte città bellissime da visitare soprattutto in questo periodo con temperature miti per godere appieno delle loro meraviglie.

