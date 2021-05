Le faccende domestiche ci danno sempre un gran da fare, siamo sempre indaffarati a spolverare, igienizzare e profumare l’intera abitazione. Per la pulizia occorrono quindi numerosi prodotti, detersivi, disinfettanti e chi più ne ha più ne metta.

Tutto ciò ha un impatto ambientale, ma anche economico non indifferente. Ma se ci fosse una soluzione a tutto ciò? Un rimedio fai da te che ci permette addirittura di riciclare le bucce d’arancia e dunque di ridurre gli sprechi ancora una volta?

Casa, vetri e pavimenti sempre puliti e profumatissimi con questo eccezionale rimedio fai da te super economico che eliminerà anche i cattivi odori

Dunque per una soluzione più green ed economica possiamo optare per la creazione di un prodotto efficacissimo e fai da te. Che prevede l’utilizzo degli scarti delle nostre amatissime arance.

La nostra idea green è la creazione di uno sgrassatore che prevede come base appunto le arance, ma in realtà esso può essere realizzato con qualsiasi altro agrume che sia il limone, il lime, mandarino, cedro, poco importa. L’importante è che rispecchi i nostri gusti olfattivi.

Uno sgrassatore a dir poco universale perché delicato, ma molto efficace, funziona benissimo e lascia per tutta la casa un inebriante profumo che risolve anche il problema dei cattivi odori.

Serviranno 1 o 2 arance intere di cui utilizzeremo solo le bucce, mentre con la polpa ci faremo una bella spremuta da bere.

Occorrono poi aceto di mele o alcool; oli essenziali, si possono utilizzare singoli o mischiati tra loro. Ad esempio 3 gocce di tea tree oil, che è perfetto per contrastare la formazione di muffa ed è un ottimo disinfettante, o l’olio essenziale di eucalipto che ha un grande potere espettorante e lascia un gradevole odore di fresco.

Serve infine un flacone spray per vaporizzare la soluzione sulle superfici.

In un pentolino portare a bollore l’aceto, la quantità di aceto dipende dalla capienza dello spruzzino. Intanto tagliare la buccia delle arance a fettine. Riporre le bucce nello spruzzino o in un contenitore e versare sopra l’aceto caldo. Aggiungere le gocce di oli essenziali e lasciar macerare il tutto per almeno 24h. Riporre la soluzione nello spruzzino e vaporizzare sulle superfici.

Ricordiamo che è sempre un prodotto fai da te per tanto è bene prestare attenzione ad eventuali superfici eccessivamente delicate. Ed ecco svelato come avere casa, vetri e pavimenti sempre puliti e profumatissimi con questo eccezionale rimedio fai da te super economico che eliminerà anche i cattivi odori.

