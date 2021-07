Quante volte ci è successo di aver comprato un pantalone, una maglietta o anche un costume e aver sbagliato la taglia?

Questo succede spesso quando compriamo da siti online in cui regolarsi con precisione è difficile.

In realtà, nella maggior parte dei siti, esiste la guida alle taglie, nella quale specificano i centimetri con molta precisione. Nonostante questo, qualcosa può andare storto e ci ritroviamo con un capo che non rispetta quello che avevamo in mente.

Questo può succedere anche con vestiti che compriamo nei negozi. Il caldo, la fila ai camerini, molte volte, ci obbligano a comprare senza provare. Per poi ritrovarci con un capo nuovo che non mettiamo, proprio per la taglia che non si adatta al nostro fisico.

È straordinario e non impossibile rendere perfetti i costumi di taglie più grandi

Non dimentichiamoci, però, che questi sono piccoli problemi, che la maggior parte delle volte, hanno una soluzione anche abbastanza semplice.

Chi sa cucire e quindi sa usare ago e filo, può riuscire a modificare qualsiasi capo e trasformarlo in quello che ha sempre desiderato.

Chi, invece, sa usare anche la macchina da cucire può, senza dubbio, riuscire a fare anche modifiche più particolari.

Alcuni dei capi che riscontrano più lamentele, soprattutto tra i giovani, sono i costumi. Precisamente la mutandina del costume.

Questo succede perché spesso la taglia che abbiamo sopra è molto più grande o molto più piccola rispetto alla taglia del pezzo di sotto.

Rendere il costume più sgambato

Nella maggior parte dei casi, quindi, succede che azzecchiamo la taglia del reggiseno ma non della mutandina.

Ci ritroviamo, quindi, con uno slip eccessivamente grande sia come giro vita sia nella parte che copre i glutei.

Vediamo perciò come è straordinario e non impossibile rendere perfetti i costumi di taglie più grandi.

Quando vogliamo che il costume sia più sgambato, non dobbiamo necessariamente gettarlo o regalarlo per comprarne uno più adatto.

Possiamo risparmiare venendo ai ripari, utilizzando semplicemente ago e filo.

Per rendere il costume più sgambato, basterà creare qualche piega che dà all’interno e ridurre la parte che serve per coprire i glutei.

In poche mosse semplicissime, possiamo rendere adatto alle nostre esigenze anche un costume che non avremmo mai considerato.