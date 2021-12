Il solito problema che spesso ci fa scegliere l’albero finto invece di uno vero. Una volta passate le feste di Natale non sappiamo mai cosa farcene dell’abete. Se abbiamo un terrazzino o un giardino lo trapiantiamo e lo lasciamo crescere in libertà. Oppure lo regaliamo a qualcuno che ha abbastanza spazio per piantarlo.

Però non tutti sanno che i rametti di abete o pino possono darci una grossa mano in casa. Quello splendido aroma per tutta la casa ci dà subito una sensazione di pulito. Se quest’anno abbiamo scelto un albero vero o conosciamo qualcuno che l’ha fatto corriamo a recuperare qualche rametto.

È straordinario come con dei rametti dell’albero di Natale possiamo creare un detergente naturale super efficace per tutte le pulizie

Il detergente che prepareremo oggi non solo lascerà uno splendido odore di pino per tutta la casa, ma grazie alle proprietà degli aghi di pino avremo anche un effetto antisettico e antibatterico.

Dagli aghi di pino, infatti, si può ricavare un olio essenziale che in alcuni casi viene usato anche in aromaterapia. Soprattutto quello di pino silvestre che viene utilizzato anche come erbicida.

Procedimento

Procuriamoci un contenitore possibilmente di vetro e a chiusura ermetica. Tagliamo qualche rametto carico di aghi di pino, cerchiamo di prenderli dalle estremità. In questo modo non andremo a rendere l’albero troppo spoglio.

Con un coltello e un tagliere tritiamo i rametti in maniera grossolana. Dopodiché inseriamoli nel barattolo di vetro e aggiungiamo l’aceto bianco fino all’orlo. L’aceto bianco è di grande aiuto per chi vuole avere la casa pulita senza usare detergenti chimici. Infatti abbiamo già visto come creare uno spray efficace anche contro il calcare. Dunque, niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa.

Dopo aver aggiunto l’aceto bianco richiudiamo il contenitore e lasciamo riposare per almeno 3 settimane. Passato questo tempo noteremo che l’aceto avrà cambiato colore e avrà questa sfumatura dorata. Il nostro detergente è pronto per l’uso.

Travasiamo la quantità necessaria in un flacone spray, dopo averla filtrata. Usiamo il detergente per pulire tutte le superfici della casa, specchi, forno e anche il WC. Perché no aggiungiamone qualche goccia nel secchio per lavare il pavimento. Possiamo anche aggiungerne un po’ nel serbatoio del vaporetto per rinfrescare casa. Ideale per togliere l’odore di fritto dalle tende o da altre superfici della cucina.

Insomma, è straordinario come con dei rametti dell’albero di Natale possiamo creare un detergente naturale super efficace per tutte le pulizie. Se abbiamo scelto un albero vero non buttiamolo mai via, regaliamolo a qualcuno che ha spazio per trapiantarlo. E ogni volta che avremo terminato il nostro detergente mille usi andiamo a fare scorta di rametti.

