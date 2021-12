Il periodo natalizio è fatto di luci, colori, canzoncine e tutto ciò che di allegro possa esistere. È fatto anche di unione, calore, regali e grandi pranzi in famiglia.

Quando guardiamo la tv, vediamo immagini del Natale in cui tutti si abbracciano e hanno enormi sorrisi stampati sul volto. Per non parlare poi dei social, che non fanno altro che ricoprirci di video e storie piene di palloncini rossi e alberi luccicanti.

Questa è l’immagine del Natale, fatto di gioia e vicinanza con i nostri cari. Purtroppo, però, c’è qualcosa che la tv e i social spesso non ci mostrano ed è il post-feste. Abbiamo presente la fine delle vacanze estive o le famose immagini del rientro di intere famiglie da un viaggio in crociera? Ecco, ci riferiamo proprio alla stessa identica sensazione, fatta di inspiegabile tristezza. Cerchiamo di capire quale sia il motivo di questo strano malessere.

Uno dei motivi di questa spiacevole sensazione sta proprio nella fine di un periodo di relax e spensieratezza. Tornare alla vita di tutti i giorni, con i ritmi serrati e lo stress che ne fa da contorno, non può che incupirci. Anche se non siamo ancora rientrati al lavoro e abbiamo qualche giorno di ferie, il solo pensiero di puntare la sveglia ci potrebbe rendere ansiosi. Abbiamo capito qual è il problema, adesso cerchiamo di rimediare.

Noi della Redazione abbiamo pensato ad un esercizio rilassante e molto consigliato per distendere i nervi e gli stati di tensione. Si tratta dei mandala da colorare, che in un precedente articolo abbiamo suggerito come idea regalo.

Il termine deriva dalla lingua indiana e sembra che proprio in Oriente indichi il centro della vita. I mandala simboleggiano quindi il modo che ciascuno ha di vivere la propria esistenza.

Dalla simbologia alle tecniche di rilassamento

Alleviamo la tristezza post Natale con questo brillante esercizio che rilassa anima e corpo, riconosciuto dagli esperti come ottimo anti stress.

Dalla forma rotonda e varie forme geometriche all’interno, non dovremo fare altro che colorarli a nostro piacimento. È possibile stamparli da internet e scegliere la raffigurazione che più ci piace, oppure acquistarli in cartoleria o in edicola.

Il costo varia generalmente tra i 5 e i 10 euro, ma dipende pur sempre dalla marca e dalla tipologia.

Ne esistono per tutte le età, da quelli per bambini a quelli per adulti, perché in fondo abbiamo tutti bisogno di un momento di serenità.