Quando si tratta di vacanze natalizie ma anche normali cene in famiglia, qualche pietanza fritta non può mancare. Certo se si è a dieta o ci si vuole limitare con i grassi, friggere non è proprio la scelta giusta. Ma poche cose sono buone come un piatto di patatine fritte o una frittura di pesce.

Per limitare l’odore di fritto in casa esiste qualche stratagemma furbo che riduce di molto la puzza persistente. Diciamo addio alla puzza di fritto in casa che impregna capelli e vestiti con questa spezia. Ma non sempre riusciamo a bloccare tutto l’odore di fritto e quindi bisogna correre ai ripari.

Per pulire e togliere la puzza di fritto dalle bellissime tende a pannello basta solo questa efficacissima e veloce soluzione

Per abiti e abbigliamento in generale un buon lavaggio in lavatrice può bastare. La stessa cosa per capi più delicati che magari necessitano di un salto in lavanderia. Però il tutto è facilmente risolvibile senza troppi sforzi e con un po’ di pazienza. A volte basta solo stendere all’aria aperta il cappotto o il pantalone incriminato e dopo una giornata saranno senza odori.

Ma quando si tratta di tende di casa la questione è un po’ più complicata. Le normali tende in cotone o anche le tende termiche che preservano il calore in casa si smontano e lavano. Seguendo sempre le indicazioni in etichetta, certo, ma è piuttosto semplice.

Se a pannello meglio non smontarle

Sono fatte per essere sganciate ed eventualmente sostituite, ma più si agganciano e sganciano e più si rovinano. Non saranno più belle tirate e perfette per dare uno stile lineare e pulito alla nostra casa. Come pulirle e togliere l’odore di fritto? Prima di tutto passiamo l’aspirapolvere con l’accessorio telescopico ed eliminiamo sporcizia accumulata.

Dopodiché usiamo un getto a vapore per igienizzarle al meglio, se abbiamo dubbi sul tessuto meglio non troppo caldo. Nel serbatoio del nostro vaporetto o pulitore a vapore aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale all’eucalipto, menta, o lavanda. Una profumazione che ci piace ma che sa anche di pulito e contrasta l’odore di fritto. Finiamo passando un panno in microfibra asciutto per agevolare l’asciugatura.

Quindi per pulire e togliere la puzza di fritto dalle bellissime tende a pannello basta solo questa efficacissima e veloce soluzione. Così non solo elimineremo l’odore di fritto ma igienizzeremo le tende. Niente più polvere, grasso, sporcizia o insetti intrappolati su questo materiale non sempre facile per la manutenzione. Se preferiamo possiamo staccare i pannelli dai binari per pulire con più praticità. Ma anche tenendoli fissati il risultato sarà spettacolare.

