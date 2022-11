È sorprendente perché ad ogni verdura dovremmo abbinare una spezia e quale usare per ognuna

Non è solo una questione di gusto, ma anche di benessere. Le spezie non solo rendono più appetitosi i nostri piatti, ma hanno delle proprietà benefiche. Ognuna di loro, infatti, avrebbe degli effetti preziosi per il nostro organismo. Il problema è che noi utilizziamo, in cucina, le solite spezie. Privandoci dei benefici che potrebbero avere tutte le altre. Difficile, insomma, che in dispensa manchi il pepe nero, la cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano. In realtà, l’elenco sarebbe decisamente più lungo.

Quali sarebbero le spezie più benefiche è importante saperlo

Come detto, ognuna di loro apporta dei benefici, anche se in maniera e quantità diverse. Sicuramente, la curcuma dovrebbe avere un posto speciale in dispensa. Ha delle proprietà antinfiammatorie, aiuterebbe la digestione, è antiossidante. Certo, mangiata da sola ha un sapore particolare, ma saperla abbinare, magari con il cardamomo, sarebbe consigliato in cucina.

Lo stesso rosmarino avrebbe degli effetti benefici non trascurabili. Ad esempio, è molto utile dal punto di vista del sistema immunitario e sarebbe anche digestivo. Il basilico, invece, sosterrebbe il sistema cardiovascolare e avrebbe proprietà antibatteriche. Anche fare un bel risotto con lo zafferano premia il gusto, ma anche la salute. E non solo per i carotenoidi che fornisce, ma anche come sedativo.

Quanti effetti darebbe il ginseng, anche dal punto di vista sessuale

Un altro esempio è il ginseng. La famosa bevanda ha dei vantaggi da non trascurare per la nostra salute. Studi hanno dimostrato che migliorerebbe lo stato psicofisico, così come la sensazione di benessere, migliorando la capacità di logica. E avrebbe anche degli effetti a letto, sfruttando alcuni componenti che si trovano nella bacca.

Insomma, è sorprendente perché ad ogni verdura dovremmo abbinare una spezia. Anche se non dovremmo confonderci, perché ci sono verdure, come le melanzane, che, in realtà, sono frutti, e non solo. In ogni caso, unire entrambi gli alimenti, impreziosendo il nostro piatto, raddoppierebbe i benefici per il nostro corpo. A volte, con abbinamenti impensabili. Perché usare i soliti pepe e origano insieme, potrebbe limitarci, come visto, il sapore di tante spezie ed erbe aromatiche alternative. L’importante è sapere quali usare e con che verdure.

È sorprendente perché ad ogni verdura dovremmo abbinare una spezia, cercando di variare il sapore e anche il menù

Ricordandosi di non buttare mai via le bucce delle nostre verdure così da utilizzarle, in tanti modi, in casa. Ad esempio, le carote si sposano bene, in cucina, con un pizzico di curcuma, ma dovremmo provarle anche condendole con alloro. I finocchi? Dovremmo provare ad insaporirli con semi di sesamo tostati. Una vera delizia. Certo, la patata cotta semplicemente al vapore mette un po’ di tristezza e non invoglia l’appetito. Proviamo, allora, a condirla con la paprica o con il cumino e resteremo sorpresi.

Per le zucchine, invece, un pizzico di coriandolo le rende decisamente più appetibili. E se abbiamo in tavola una insalata di fagiolini, ecco che un tocco con i chiodi di garofano potrebbe fare la differenza. Spesso, ovviamente, anche un trito a base di maggiorana, timo, rosmarino, basilico ed erba cipollina si abbina bene ad ogni verdura lessata. E se abbiamo i broccoli, proviamo ad aggiungerci un pizzico di aneto o di cumino.