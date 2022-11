3 rimedi eccellenti per allontanare facilmente le cimici da casa e bucato senza usare il bicarbonato

L’autunno è la stagione in cui compaiono le cimici verdi. Questi insetti sono innocui per gli esseri umani, ma anche estremamente fastidiosi. Generalmente, le cimici cercano riparo nelle nostre case per proteggersi dalle temperature che stanno diventando sempre più rigide.

Oggi vogliamo spiegare dei metodi naturali efficaci per tenere lontane le cimici verdi dalle nostre abitazioni. Le nostre nonne usavano il bicarbonato non solo per pulire e igienizzare, ma anche contro l’insetti. Oggi scopriremo altri trucchi efficaci.

Dove si nascondono le cimici

Le cimici amano gli ambienti umidi e caldi e proprio per questo motivo si rifugiano in casa. Qui troveranno l’ambiente ideale per passare l’inverno e deporre le uova. Tendenzialmente, per fare ciò le cimici si nascondono dietro i mobili e nelle fessure dei muri.

Inoltre, amando l’umidità, spesso possiamo trovare le cimici sui nostri panni stesi, ma anche sulle finestre con il tentativo di entrare in casa.

3 rimedi eccellenti per allontanare facilmente le cimici da casa senza farle puzzare

Le cimici rilasciano un odore fastidioso come meccanismo di difesa che mettono in atto nel momento in cui si sentono minacciate. In realtà, possiamo allontanare le cimici senza farle puzzare in modo davvero facile.

Le cimici possiedono un olfatto molto sviluppato e l’aglio è l’ingrediente perfetto per allontanarle. Possiamo usare questo rimedio per cacciarle da balconi, terrazzi e finestre e potremo agire in diversi modi.

Schiacciamo uno spicchio d’aglio e mettiamolo fuori dalle finestre o sul balcone. Oppure frulliamo 2 spicchi d’aglio, aggiungiamo un po’ d’acqua e vaporizziamo questa soluzione nelle aree esterne.

Come tenere lontane le cimici dai panni stesi

Per evitare che le cimici si poggino sul bucato steso fuori casa, usiamo dell’olio essenziale d’eucalipto. Questo è particolarmente indicato contro le cimici per via del suo profumo intenso e persistente.

Anche in questo caso, possiamo fare in 2 modi. Nel primo caso, basterà aggiungerne un paio di gocce nella vaschetta della lavatrice prima del lavaggio. Il suo profumo sarà molto gradevole per noi, ma estremamente fastidioso per gli insetti.

Nel secondo caso, invece, potremo diluirne qualche goccia nell’acqua e vaporizzare la soluzione sul bucato dopo averlo steso. Quando raccoglieremo i panni difficilmente troveremo delle cimici.

Come preparare un profumato spray repellente

L’ultimo rimedio che vogliamo suggerire prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia. Questo prodotto profumatissimo possiede molte proprietà utili per la cura della casa e del giardino.

Per ottenere un rimedio efficace, sciogliamo in acqua calda 20 grammi di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie. In questo modo, il profumo sarà intenso e non permetterà alle cimici di riposare sul nostro bucato. Questo trucco è valido anche per le aree esterne e scoraggerà le cimici dall’idea di intrufolarsi nelle nostre case. Possiamo spruzzarne un po’ sui davanzali, oppure tenerne una piccola quantità in un bicchiere.

Cosa attira le cimici in casa

Abbiamo scoperto 3 rimedi eccellenti per allontanare facilmente le cimici da casa, ma da che cosa sono attratti questi insetti? Non è difficile trovare le cimici oltre che sul bucato anche sulle foglie delle piante. In particolare, basilico e piante di pomodori sono le più gettonate, pertanto tenerle su davanzali e balconi le attirerà.

Le cimici cercano cibo e acqua per sopravvivere e queste si nutrono prevalentemente di foglie, frutti e ortaggi. Ecco perché possiamo trovarle negli orti e sulle piante.