Se l’arrivo dell’estate per molti vuol dire soprattutto mare, spiaggia e relax, per tante altre non è affatto così. In tantissimi infatti, molti più di quanto immaginiamo, sono a dir poco preoccupati dall’arrivo di questa stagione. Ed il motivo solitamente è sempre lo stesso, ovvero il caldo. O più precisamente, tutto ciò che quest’ultimo comporta, quindi afa, sudore, e chi più ne ha più ne metta. Oggi però vogliamo dare ai nostri Lettori una soluzione inaspettata, che sicuramente in molti apprezzeranno. Infatti è sorprendente ma basta sostituire questo oggetto nel letto per dormire un sonno profondo e indisturbato senza svegliarsi continuamente per il caldo.

Notti insonni

Ed effettivamente in quelle notti d’estate dove il tasso di umidità è alle stelle, dormire risulta veramente difficile. Non a caso diversi studi hanno chiaramente spiegato come, per sperimentare un sonno ininterrotto e utile al riposo, la temperatura del nostro corpo deve essere adeguata. Dunque non dobbiamo avere troppo freddo né, ovviamente, troppo caldo. Quindi, proprio per cercare di rendere il posto in cui dormiamo più fresco e, di conseguenza, raggiungere una temperatura ideale, oggi vogliamo proporre un’idea interessante.

Come forse alcuni avranno già indovinato, stiamo parlando del cuscino. Ebbene sì, il cuscino su cui decidiamo di dormire ogni notte è fondamentale al fine della qualità del sonno. Non soltanto perché da questa scelta dipende la salute del collo e della schiena. Ma, come vedremo, anche per trovare il giusto equilibrio termico e, quindi, la giusta temperatura. Infatti diversi esperti raccomandano, nel periodo estivo, di sostituire i cuscini che abbiamo usato durante l’inverno con dei cuscini in schiuma.

Questi infatti, grazie appunto al materiale di cui sono fatti, mantengono il collo molto più fresco, così come anche la testa. E la temperatura di questa parte andrà ad influire ovviamente su tutte le altre del corpo, permettendoci così di non sudare e di non soffrire troppo il caldo. Potrà sembrare per molti un dettaglio di poco conto, ma è invece possibile che si riveli una sostituzione più che rilevante ai fini di un sonno sano e continuativo.