Tutti gli oggetti presenti nelle nostre case, che siano di arredamento o meno, tendono a rovinarsi e ad accusare il passare del tempo. Proprio per questo, dobbiamo sempre stare attenti e cercare di rallentare questo fenomeno il più possibile. Quindi innanzitutto è molto importante mantenere l’ambiente della nostra abitazione sempre pulito e disinfettato. In questo modo ci sarà meno sporcizia e avremo nel tempo meno problemi ed inconvenienti da dover affrontare.

Lenzuola e federe ingiallite

Succede molto spesso che, dopo qualche settimana o mese, anche lenzuola e federe appena comprate diventino gialle e piene di macchie. I motivi per cui tutto ciò accade sono tanti e sicuramente li conosciamo. Basti infatti pensare al fatto che tutti i trucchi, lozioni e creme che applichiamo sul viso e sui capelli per forza di cose finiscono sui nostri cuscini. Ecco dunque che è necessario lavare tutto con prodotti specifici per cercare di eliminare questo problema. In questo articolo vogliamo presentare una soluzione alternativa, ma che risulta essere particolarmente efficace. Infatti cuscini di nuovo bianchissimi e puliti utilizzando questo ingrediente eccezionale.

Il borace

Il borace è un composto molto conosciuto e utilizzato per diverse funzioni, tante delle quali relative alla pulizia di casa. Avevamo infatti già affrontato l’utilizzo del borace in questo articolo, spiegando come può venirci in aiuto in caso di umidità e muffe. Le sue funzioni però non finiscono qui. È infatti un ottimo detergente e disinfettante, e utilizzato nel modo che andremo a spiegare potrà fare miracoli con i nostri cuscini ingialliti.

Dunque prendiamo una bacinella e riempiamola d’acqua. A questo punto mettiamoci all’interno un cucchiaio di borace e uno di bicarbonato. Mescoliamo per bene il tutto e immergiamo a mollo i cuscini sporchi o le federe per un massimo di quindici minuti. Dopodiché, risciacquiamo abbondantemente e il gioco è fatto. Le macchie toglieranno il disturbo in men che non si dica. Infatti ecco i cuscini di nuovo bianchissimi e puliti utilizzando questo ingrediente eccezionale.