Nel nostro Paese ci sono luoghi poco conosciuti e lontano dalla movida che offrono spettacoli indimenticabili e da vedere almeno una volta nella vita. Poco tempo fa abbiamo parlato di spiagge nere e spiagge di cristallo. Oggi, invece, noi di Proiezionidiborsa ci concentreremo sulla spiaggia più calda d’Italia: la spiaggia delle Fumarole di Ischia. Questa incredibile e poco conosciuta spiaggia italiana ha una sabbia così calda che ci permetterà di cucinare una gustosissima cena al vapore.

La spiaggia delle Fumarole a Ischia

La spiaggia delle Fumarole di Ischia si trova nei pressi di Borgo Sant’Angelo e sorge su una delle falde termali più calde dell’Isola.

Sono proprio le “fumarole” lo spettacolo naturale unico che dà il nome a questo incredibile luogo. Stiamo parlando di getti spontanei di vapore acqueo che raggiungono la temperatura di 100 gradi e che sono perfettamente visibili a occhio nudo. Sia dalla spiaggia che in acqua.

Un fenomeno atmosferico che rende la sabbia di questa spiaggia caldissima e le acque sempre tiepide. Per questo motivo la Spiaggia delle Fumarole è la preferita di chi soffre di reumatismi e vuole curarsi con le sabbiature.

Ma c’è anche chi va oltre. Con le dovute cautele e con la guida degli abitanti del luogo potremo avvicinarci a una fumarola per preparare una incredibile cena estiva. Mettiamo carne, uova o verdure dentro un cartoccio ben chiuso e sotterriamolo sotto la sabbia. In pochi minuti avremo un pasto pronto e cotto con un procedimento completamente naturale.

Dopo aver raggiunto Ischia con il traghetto non avremo problemi a trovare la Spiaggia delle Fumarole. Prendiamo le indicazioni per Borgo Sant’Angelo e una volta arrivati imbocchiamo la strada pedonale che porta alla Spiaggia dei Maronti. In 10 minuti saremo a destinazione.

Se non vogliamo camminare possiamo optare anche per il servizio di navette elettriche o per il taxi marino che parte direttamente dal porto di Sant’Angelo.