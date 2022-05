Dalla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio approfondiamo due estratti di bando riguardanti due distinte Aziende Sanitarie. In entrambi i casi la figura interessata è quella dell’infermiere ma si tratta di dinamiche opposte. Un avviso annuncia la revoca di un concorso mentre l’altro riguarda l’assunzione di nuovo personale.

Partendo da quest’ultimo, dunque, attenzione al nuovo bando per 30 collaboratori in Lombardia con scadenza al 2 giugno.

Il concorso per 30 collaboratori professionali sanitari in Lombardia

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza di Vimercate ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami. La selezione riguarda la copertura di 30 collaboratori professionali sanitari, infermieri, per le attività di reparto e quelle territoriali.

Il testo integrale del bando è disponibile sul BUR Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 13 del 30 marzo (pagina 35 e seguenti). Ai candidati si richiede anzitutto la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni ammesse dalla Legge. La loro età, invece, non deve eccedere quella costituente il limite di messa a riposo. Inoltre si richiede il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di procedure di allontanamento pregresse presso il pubblico impiego.

Agli aspiranti candidati è richiesto diploma universitario/laurea in infermieristica (o equipollenti) e l’iscrizione al relativo Albo professionale.

Attenzione al nuovo bando per 30 collaboratori in Lombardia e all’annullamento di questo concorso pubblico per infermieri

Le istanze vanno prodotte e inoltrate online, pena l’esclusione dalle selezioni. Al tal fine è sufficiente collegarsi al sito assl-brianza.it, sezione “Bandi di concorso e Avvisi”, poi “Bandi in corso” e richiamare il presente bando. Da li in poi basta seguire le indicazioni fornite dal portale (e dal bando, a pagina 36).

Quanto ai termini di inoltro, essi sono fissati per il 2 giugno. Sempre in tema di scadenze ricordiamo che fino al 6 giugno ci si può candidare a questi 75 posti indetti dalla Città Metropolitana di Milano.

La procedura concorsuale prevede l’assegnazione di 100 punti massimi per ogni candidato. Essi sono divisi tra 40 punti (massimo) per i titoli e 60 (massimo) per le prove d’esame. Quest’ultime si dividono in una prova scritta (max 30 punti) e una orale (max 30 punti).

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli.

La revoca del concorso pubblico nel Lazio

Sempre sulla G.U. n. 35 troviamo un secondo estratto riguardante l’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Latina. In questo si avvisa gli interessati che con la delibera n. 77 del 28 gennaio 2022 l’AUSL ha revocato un vecchio concorso. Si tratta della selezione per titoli ed esami di 153 infermieri, indetto in forma aggregata tra le ASL Frosinone/Latina e Viterbo.

Ricordiamo che questo bando è apparso nel BUR Lazio in data 26 settembre 2019, n. 78, e nella G.U. n. 84 del 22 ottobre 2019.

Approfondimento

