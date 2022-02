Abbiamo comprato del formaggio in offerta e non sappiamo come conservarlo per non farlo ammuffire. Oppure ci è avanzata della carne e non abbiamo posto in congelatore. O abbiamo del salume affettato e non vogliamo che si asciughi eccessivamente. Sono infinite le volte in cui non sappiamo come conservare perfettamente degli alimenti che per vari motivi non riusciamo a consumare. Per questo motivo molti scelgono il metodo di conservazione sottovuoto che permette di conservare i cibi fino a 5 volte più a lungo e di non sprecare nulla. Per non parlare della possibilità di cucinare sous vide cioè sottovuoto. È un sistema molto in voga che permette di preparare anticipatamente i cibi sottovuoto e tenerli pronti per la cottura.

Potenza di aspirazione e sigillatura

Vedremo come scegliere l’elettrodomestico per sottovuoto e quali sono i parametri da considerare. La macchina sottovuoto permette di conservare più a lungo gli alimenti sigillandoli in una busta da cui viene aspirata l’aria. Nella scelta della macchina di uso domestico bisogna valutare la potenza di aspirazione, la sigillatura, la dimensione, la facilità d’uso, il costo.

La potenza di aspirazione è un valore che si esprime in mbar. Il valore medio di una macchina di uso domestico è di circa 800 mbar. Maggiore è il valore in mbar, minore sarà la quantità di aria che permane dopo la sigillatura. Una macchina di 1.000 mbar sarà più performante di una di 700. Altra caratteristica importante è la potenza della macchina espressa in watt. Una macchina che supera i 100 watt permette una buona saldatura e quindi sigilla bene il sacchetto.

Come scegliere l’elettrodomestico per sottovuoto in base a potenza di aspirazione e costo per evitare sprechi in cucina e risparmiare soldi preziosi

Anche la dimensione va considerata per valutare lo spazio da riservare all’elettrodomestico in cucina. Ci sono in commercio modelli molto compatti e dal design accattivante che possono essere disposti sia in orizzontale sia in verticale. Alcuni modelli sono dotati di magneti per attaccare la macchina a una superficie metallica come quella del frigorifero, se non abbiamo molto spazio in cucina.

Le macchine sigillatrici per uso domestico si usano con estrema facilità. Bisogna acquistare sacchetti appositi, singoli o in rotoli che si possono ritagliare in base alla dimensione dell’alimento che vogliamo mettere sottovuoto. Poi basta seguire le indicazioni allegate al prodotto e sigillare gli alimenti. Il costo varia dai 30 euro ai 300 euro circa per i modelli più performanti. La conservazione sottovuoto ritarda i processi di deterioramento dei cibi e ci permette di conservarli per un tempo 5 volte superiore alla conservazione a temperatura ambiente. Ci permetterà di risparmiare e di non buttare via nulla.

