Dopo un inverno e una primavera chiusi in casa, la voglia di mangiare fuori prenderà il sopravvento. Cene al ristorante, aperitivi in riva al mare, un gelato tra un pasto e l’altro e qualche bicchiere in più. Piccoli eccessi alimentari che, nel lungo periodo, potrebbero avere delle ricadute negative sulla nostra salute, in particolare sulle vie biliari.

Le vie biliari sono dei canalini fondamentali per la digestione perché – come il nome stesso suggerisce – trasportano al loro interno la bile. È questa la sostanza che ha il compito di rendere il cibo assorbibile dall’intestino tenue e collaborare alla digestione del cibo che proviene dallo stomaco. Si tratta di un’azione essenziale che, per avvenire, necessita che le vie biliari siano libere, così da poter condurre la bile, ad ogni pasto, verso il duodeno. Al contrario quando le vie biliari risultano intasate ne soffre anche la digestione. È fondamentale, quindi, aiutare l’organismo in modo da non intasare le vie biliari e prevenire disturbi epatici più importanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È questo il rimedio naturale per non far andare in tilt la digestione e contrastare i fastidiosi disturbi causati dagli eccessi alimentari

La natura, come sempre, arriva in soccorso dell’uomo.

È la curcuma, infatti, la preziosa spezia gialla che agisce tenendo pulite e sane le vie biliari e la colecisti. La curcuma si presenta, in realtà, sotto forma di radice e può essere consumata in svariati modi: come integratore, condimento o rimedio erboristico. Ma sono molti altri i benefici che la curcuma offre: abbassa il colesterolo, previeni calcoli, infiammazioni e congestioni, con un’azione sfiammante profonda.

Come assumere la curcuma

Oltre ad assumerla come tisana o come spezia in polvere, si può trasformare la curcuma in un gustoso olio. Basterà aggiungere, in un contenitore in vetro, 50 cl di olio extravergine di oliva, 3 cucchiai di curcuma in polvere e un cucchiaio di pepe nero. Quest’ultimo, infatti, potenzia l’effetto della curcuma. L’olio così ottenuto dovrà essere lasciato a macerare, agitando il contenuto una volta al giorno. Dopo una settimana, l’olio potrà essere travasato in una bottiglia e usato per condire insalate, ma anche pesce e zuppe.

La radice di curcuma: è questo il rimedio naturale per non far andare in tilt la digestione e contrastare i fastidiosi disturbi causati dagli eccessi alimentari.

Approfondimento

In questo articolo, inoltre, spieghiamo i benefici sulla salute di una pianta aromatica molto diffusa: il timo limonato.