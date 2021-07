Importanti novità nella lotta contro le malattie cardiovascolari, ictus e infarto arrivano dalla scienza. A confermarlo i risultati di un lungo studio scientifico cominciato negli anni ’90, pubblicato sulla rivista Heart.

Anche in questo caso, la scienza gioca un ruolo fondamentale per migliorare il benessere di ciascun individuo.

Ad esempio, un recente studio dice che mangiare abitualmente questi alimenti riduce il rischio di ictus cerebrali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

É sorprendente come questa semplicissima azione quotidiana riduce il rischio di malattie, ictus e infarto

Sono ben noti i benefici di un bel bagno caldo sulla qualità del sonno. Ciò che emerge, ora, invece, è che il bagno in vasca sembrerebbe incidere anche sul rischio di malattie cardiovascolari, inclusi infarto, malattie cardiache e ictus.

La ricerca scientifica, consultabile qui, ha visto la partecipazione di circa 43.000 persone.

Attraverso un questionario i partecipanti hanno condiviso le proprie abitudini quotidiane. Le informazioni si sono concentrate soprattutto sull’alimentazione, l’esercizio fisico, eventuali cure farmacologiche e le modalità di pulizia personale.

I partecipanti sono stati seguiti e monitorati fino alla morte e lo studio si è concluso intorno al 2009.

Cosa dice la scienza?

In buona sostanza, gli scienziati sostengono che di tutti i partecipanti circa 2.097 hanno subìto malattie cardiovascolari. 275 coloro che hanno avuto attacchi di cuore e 1769 che hanno avuto l’ictus.

Tenendo conto di tutti i fattori scatenanti gli attacchi cardiaci, un dato è apparso degno di nota.

Per chi si è concesso un bagno caldo quotidiano il rischio di malattie cardiovascolari si è abbassato del 28%, mentre per l’ictus è diminuito del 26%.

Analisi più approfondite hanno anche mostrato come l’acqua tiepida durante il bagno abbia abbassato del 26% il rischio di malattie cardiovascolari. L’acqua calda, invece, pare abbia abbassato il rischio di malattie del 35%.

Risultati spiegati dal fatto che gli effetti del calore dell’acqua sul corpo sembrerebbero molto simili diversi a quelli dell’esercizio fisico.

Dunque, stando a questo studio scientifico, ad un bagno in vasca frequente sembrerebbe associato un minor rischio di ipertensione che si traduce in meno rischi di malattie cardiovascolari.

Ovviamente, la Redazione possiede solo la possibilità di informare su quanto la scienza offre ma solamente i medici esperti possono risolvere ogni dubbio e perplessità.

Intanto, possiamo dire che è sorprendente come questa semplicissima azione quotidiana riduce il rischio di malattie, ictus e infarto.