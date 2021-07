La stipsi, comunemente conosciuta come stitichezza, è molto diffusa soprattutto nella popolazione adulta. Si tratta di un disturbo che può causare problemi più gravi. In ogni caso, può darci dei grossi fastidi nella vita di tutti i giorni. La cura migliore è l’alimentazione e uno stile di vita adeguato. Ecco quindi i 3 cibi più efficaci per combattere la stitichezza e avere un intestino regolare.

Che cos’è la stipsi e quando possiamo dire di soffrirne

La stitichezza è la difficoltà a espellere le feci dal corpo. Generalmente però, possiamo parlare davvero di stitichezza se non riusciamo ad andare in bagno almeno tre volte alla settimana. Se questo problema si protrae per tre mesi durante l’ultimo semestre, allora soffriamo di stipsi. Questi mancati appuntamenti alla toilette a volte possono alternarsi a bisogni molto urgenti.

Possibili sintomi e complicazioni della stipsi

La stitichezza spesso causa un forte senso di gonfiore nella parte addominale. È anche molto frequente che chi soffre di stitichezza provi forti dolori addominali. Anche il meteorismo è una possibile conseguenza della stipsi. Se poi questa passa da essere saltuaria a essere cronica, abbiamo davvero bisogno di cambiare qualcosa.

Perché soffriamo di stipsi

Le cause della stipsi sono generalmente sempre le stesse. In particolare, possiamo avere questo disturbo a causa di una dieta scorretta, scarsa idratazione, poca attività fisica e stress. Infatti, l’elemento chiave di una corretta digestione sono le fibre. Queste sono contenute soprattutto nelle verdure, nella frutta e nei legumi. Non consumarle vuol dire rischiare diverse complicazioni come appunto la stipsi.

Ecco i 3 cibi più efficaci per combattere la stitichezza e avere un intestino regolare

Tra i cibi più ricchi di fibre troviamo sicuramente i legumi, tra cui fagioli di soia, fagioli bianchi e neri. Questi però potrebbero favorire il meteorismo. Per evitarlo, optiamo per i legumi passati. Anche le verdure hanno un ruolo chiave nella lotta alla stitichezza. In particolare, nostri grandi alleati sono anche i broccoli. Meglio se cucinati al vapore o anche mangiati crudi. In ultimo, a rappresentare la categoria della frutta abbiamo il frutto della passione. Anche solo inserire questi tre cibi può migliorare molto la nostra situazione. Sarebbe meglio però renderli parte di una dieta ricca di fibre e di cereali integrali. Inoltre, dobbiamo bere più acqua e fare più attività fisica.

Approfondimento

