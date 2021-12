Chi mai può dire di non aver sofferto almeno una volta di mal d’auto nella propria vita? Questo fastidio, molto comune nei bambini e conosciuto anche come chinetosi è in realtà molto comune anche negli adulti.

Un problema che si manifesta spesso e volentieri durante i lunghi tragitti in auto portando a sintomi come nausea, mal di testa e disorientamento. Ma vediamo allora perché è semplicissimo contrastare il mal d’auto grazie a questi 6 rimedi semplici e naturali.

Alcune semplici contromisure

Quando parliamo di mal d’auto ci stiamo riferendo ad un problema che interessa nello specifico una dissonanza fra informazioni trasmesse dalle orecchie e dagli occhi. Cioè, nello specifico, l’orecchio interno pensa che ci troviamo in una posizione statica in assenza di movimento, mentre gli occhi registrano il continuo succedersi delle immagini. Questi messaggi contraddittori non vengono quindi recepiti correttamente dal nostro cervello, risultando in quei sintomi precedentemente elencati.

Per ovviare a questo problema, innanzitutto, dovremmo favorire un costante ricambio d’aria nell’abitacolo: effetto che possiamo o ottenere sia aprendo le finestre o anche tenendo l’aria condizionata accesa. Ricordiamoci però di evitare una temperatura troppo bassa e riusciremo così ad alleviare buona parte dei sintomi.

Sarà poi sempre utile evitare sempre di fumare in auto, un’azione che tende ad abbassare la pressione e non aiuterebbe quindi in questa situazione. Oppure, un trucco davvero intelligente sarebbe quello di tenere sempre qualche cracker e biscotto a portata di mano. I cibi secchi e anche gli alimenti contenenti zenzero sono un buon rimedio naturale per prevenire e alleviare la nausea. A tal proposito anche preparare e bere una tisana allo zenzero prima di partire aiuterà sicuramente a sostenere con più tranquillità il viaggio.

Per un motivo simile quello dell’usare i crackers e i cibi secchi per lenire i sintomi da mal d’auto, anche evitare i troppi liquidi nello stomaco sarà davvero importante. Prima e durante il viaggio dovremmo infatti cercare di evitare di bere bevande gassate o comunque troppi liquidi.

Un’altra tecnica utile potrebbe poi essere quella di far sedere chi soffre di mal d’auto nel posto del passeggero anteriore. In questo modo, questo, potrà seguire visivamente la strada ed aiutare così il cervello a processare meglio le informazioni ed evitare fastidi.

Rimane poi, infine, sempre utile fare soste frequenti per permettere una pausa a chi è più sensibile. Ovviamente, se il problema persiste o comunque rimane molto accentuato, sarà sempre meglio rivolgersi ad un medico o ad un esperto.

