L’arrivo del freddo e delle piogge ci rende meno attivi e disposti a fare attività fisica. Le energie diminuiscono e si perde la voglia anche per quegli esercizi che in estate facciamo senza problemi. Potremmo però iniziare ad allenarci in casa e riuscire lo stesso a dimagrire in modo semplice e veloce. Vediamo allora assieme il motivo per cui dimagrire e mantenersi in forma anche d’inverno sarà semplicissimo grazie a questi 3 esercizi casalinghi.

Qualche consiglio per allenarsi in inverno

Nonostante le basse temperature e il maltempo, allenarsi durante i periodi invernali rimane estremamente importante. A moltissimi atleti piace infatti allenarsi sia con la neve che con la pioggia. In questo modo il corpo può trarre beneficio dalle variazioni della temperatura e della qualità dell’aria.

Chi però non apprezza gli inconvenienti dovuti al periodo invernale dovrebbe provare alcuni di questi consigli: per prima cosa dovremo dedicare più tempo al riscaldamento, concentrandoci di più sulla fase di pre-allenamento; allo stesso modo dovremo anche indossare abiti ben caldi e consoni al tipo di attività che andremo a praticare, soprattutto quando all’esterno; ancora, dovremo sempre tenere sotto controllo la respirazione, inspirando dal naso ed espirando con la bocca; mentre per finire, bisognerà fornire al nostro sistema immunitario tutto l’aiuto possibile con una dieta ricca di vitamine e minerali.

Dimagrire e mantenersi in forma anche d’inverno sarà semplicissimo grazie a questi 3 esercizi casalinghi

Il primo esercizio che ci aiuterà a metterci in forma da casa inizia allora con una fase di riscaldamento. Bastano appena pochi minuti, il minimo indispensabile per attivare tutta la muscolatura del corpo. Dovremmo stare in piedi in uno spazio libero per poterci muovere liberamente e iniziare con una corsa sul posto per circa tre minuti. Una volta passato questo tempo dovremo poi aumentare il ritmo portando sempre più in alto le gambe e proseguire ancora per circa due minuti. Alla fine di questi, concluderemo con un minuto di affondi, facendo un passo avanti e piegandoci fino a toccare il pavimento con la punta delle dita.

Il secondo esercizio, invece, sarà utile per allenare le gambe: attraverso questo potremo tonificare e rassodare sia cosce che glutei in modo davvero semplice e veloce. Una volta finiti gli affondi, continueremo con altri tre minuti di corsa sul posto per poi iniziare con i calci alternati. Dovremo poi stendere ed allungare le gambe lateralmente, prima a destra e poi a sinistra per circa un minuto.

Per finire, il terzo ed ultimo esercizio ci aiuterà invece a sviluppare gli addominali. Dopo altri tre minuti di corsa veloce basterà sollevare il piede sinistro di qualche centimetro e mantenerci così fermi in equilibrio sulla gamba destra. Portiamo poi le mani dietro la nuca e pieghiamo il busto verso il ginocchio. Alterniamo questo esercizio tra le due gambe per circa due minuti e, nel giro di poche settimane, otterremo di sicuro una pancia più piatta e tonica.