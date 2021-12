Nessun esame per questo Buono agli studenti fino a 2.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro 

Dallo scorso mercoledì 17 novembre è possibile presentare le domande per il Buono scuola 2021-2022. Si tratta di una misura di sostegno della Regione Lombardia per il pagamento della retta di una scuola pubblica o paritaria. Il contributo infatti non copre altre spese tipo vitto, alloggio, spese straordinarie, attività extracurriculari, etc.

In realtà questo aiuto è solo una delle 4 componenti di cui compone “Dote Scuola”, l’insieme delle misure messe in piedi dalla Regione lombarda.

Vediamo chi può accedere al contributo, i requisiti e i termini per l’inoltro delle istanze. Anticipiamo solo che non è previsto nessun esame per questo Buono agi studenti fino a 2.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro.

Soggetti destinatari del Buono scuola fino a 2.000 euro

La misura si rivolge agli studenti residenti in Lombardia che non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data della domanda. Inoltre devono risultare iscritti e frequentanti scuole pubbliche e paritarie che richiedano una retta di iscrizione e frequenza.

Quanto alla scuola, può trattarsi di primaria o secondaria, di primo e secondo grado. L’importante è che abbia sede in Lombardia o in una regione limitrofa e che lo studente, al termine della didattica, rientri ogni giorno alla propria residenza.

Il bando prevede un tetto ISEE pari a 40.000 euro e l’importo dell’aiuto varia in base all’Indicatore Economico.

Domande e termini di inoltro delle istanze

La domanda potrà presentarla uno dei genitori del ragazzo o chi rappresenta lo studente (su affido di un Tribunale per i Minorenni). L’istanza andrà inoltrata solo online, usando la piattaforma dei Bandi online del portale regionale.

Il termine ultimo per l'invio è fissato per le ore 12.00 del 21 dicembre.

Il punto “C1” del bando dettaglia minuziosamente la procedura per la presentazione delle istanze.

In sintesi occorre anzitutto registrarsi alla piattaforma ‘Bandi online’ tramite le proprie credenziali digitali. Poi occorre compilare l’apposito modulo, indicando tutti i dati richiesti. Infine basterà confermare i dati e procedere con il relativo inoltro.

Nessun esame per questo Buono agli studenti fino a 2.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro

Il Buono scuola è spendibile presso l’istituzione scolastica in cui lo studente termina l’A.S. 2021-2022. Gli importi saranno erogati sotto forma di buoni virtuali, da utilizzare solo online, e spendibili entro il giugno 2022.

Diamo uno sguardo agli importi, che variano in base all’ISEE e al tipo di Istituto frequentato.

Per valori ISEE fino a 8.000 euro, gli importi sono pari a 700, 1.600 e 2.000 euro a seconda si tratta di una scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado.

Nel range 8.001–16mila euro, gli importi sono pari a 600, 1.300 e 1.600 euro.

Passando alla fascia 16.001 euro e fino ai 28mila, gli importi dei sussidi ammontano a 450, 1.100 e 1.400 euro.

Infine i Buoni scuola previsti per gli appartenenti alla fascia ISEE 28.001–40.000 euro sono pari, rispettivamente, a 300, 1.000 e 1.300 euro.

Dunque invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per sciogliere eventuali dubbi anche inerenti casistiche particolari.

