E se nelle prossime sedute il Ftse Mib Future andasse a toccare livelli che non vede dal 2008? Nonostante la crisi in Ucraina quota 30.000 non è così lontana

La drammaticità della settimana appena conclusasi non ha bisogno di molte parole. Basta solo dire che era dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che una democrazia di un Paese libero e sovrano venisse attaccata per essere sottomessa. Parlare di Borsa in queste circostanze risulta essere molto difficile e non perché i movimenti schizofrenici dei mercati ci mettano in difficoltà. La vita, però, deve continuare e andiamo, quindi, a dare uno sguardo alla situazione del Ftse Mib Future che potrebbe sorprendere positivamente.

La settimana appena conclusasi è stata caratterizzata da fortissime escursioni non solo intraday, ma anche da un giorno all’altro. Basti pensare che si sono alternate giornata da +4% a giornate da -4%. La stessa escursione tra massimo e minimo settimanale non si vedeva dal novembre 2020. Per vedere un ribasso, rispetto alla chiusura precedente, bisogna tornare indietro a ottobre 2020. Riportiamo tutti questi dati per mostrare come l’andamento del mercato italiano sia stato eccezionale in un contesto drammatico ed eccezionale.

Nonostante tutto, però, la Borsa sorprende sempre. Con la seduta di venerdì si potrebbero essere creati i presupposti per un rialzo con obiettivi che non si vedono dal 2008. Può sembrare paradossale, ma le Borse potrebbero presto ripartire al rialzo. D’altra parte, come scritto in report dei nostri esperti, la Storia ci dice che ogni guerra è stata occasione di guadagno per le Borse.

E se nelle prossime sedute il Ftse Mib Future andasse a toccare livelli che non vede dal 2008? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 25 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.738 in rialzo del 3,39% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 2,87%.

Time frame giornaliero

Il ribasso di breve ha trovato un validissimo supporto in area 25.065 frenando la proiezione ribassista indicata dalla linea continua. Anzi, con la seduta di venerdì le quotazioni hanno creato i presupposti per una ripartenza al rialzo che ha la sua massima estensione in area 30.000. Questi livelli non si vedono sul Future Ftse Mib dal giugno 2008.

Per settimana prossima, quindi, monitorare con attenzione i livelli indicati in figura dalla linea tratteggiata. Una chiusura giornaliera superiore a 26.390 metterebbe le ali alle quotazioni del Ftse Mib Future. al ribasso, invece, rimangono validi gli obiettivi indicati dalla linea continua. Particolare attenzione va posta alla tenuta del supporto in area 25.065.

Time frame settimanale

Sul time frame settimanale nulla è cambiato a quanto scrivevamo nella settimane precedenti. Notiamo solo la millimetrica tenuta del fortissimo supporto in area 24.530.

Time frame mensile

Aspettiamo la chiusura del 28 febbraio, ma non dovrebbero esserci particolari sorprese. In questo caso rimane valida la proiezione rialzista indicata in figura.