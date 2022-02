Col ritorno delle belle giornate e l’arrivo della primavera, torna il piacere di fare delle passeggiate all’aperto. Delle scampagnate, anche non lontano da casa, oppure delle vere e proprie gite in collina, al mare e al lago. Per non parlare della montagna, che però in molte zone è ancora parzialmente ricoperta da neve e ghiaccio. E, passeggiando tra il verde, torneremo a incontrare una pianta perenne che consideriamo nostra nemica sin da bambini. Lo spauracchio di tutti noi, soprattutto dei maschietti che spesso devono andare a recuperare il pallone in mezzo a essa. Con il rischio terribile di portarsi a casa delle punture e un relativo fastidiosissimo prurito. Ma, per una volta, grazie alle conoscenze della medicina, andremo a rivalutare questa pianta, vedendo perché è una nostra amica e non una nemica. Basta calpestarla e strapparla questa pianta, spesso considerata come una erbaccia, perché potrebbe essere una fondamentale alleata per la nostra salute.

Ricchissima di acqua ma anche di vitamine e minerali

Quando ce la troviamo di fronte in mezzo ai campi, non penseremmo mai che l’ortica sia così ricca di nutrienti. Guardando la tabella delle sue proprietà nutrizionali, troviamo abbondanza di:

acqua;

minerali;

vitamine;

fibre;

antiossidanti.

Ed anche proteine e carboidrati. Ricorda la scienza che gli antichi greci, che di medicina, comunque ne sapevano già qualcosa, la utilizzavano per aiutare la diuresi e combattere la stitichezza. Nessun miracolo, ma semplicemente una conseguenza di tutti i preziosi nutrienti che contiene questa “erbaccia” aromatica.

Basta calpestarla e strapparla questa pianta che chiamiamo erbaccia e che invece sarebbe alleata del cuore e della diuresi

A questo punto potrebbe anche sorgere spontanea la domanda su come dovremmo usare l’ortica per approfittare dei suoi benefici. Posto, addirittura che in alcune cucine è presente con un delizioso risotto, potremmo anche raccoglierla direttamente nei campi. Muniti ovviamente di un paio di guanti e possibilmente lontano dallo smog, possiamo essiccare le sue foglie e utilizzarle. Ricordando tra l’altro che una volta estirpata e lasciata seccare, l’ortica perde la sua capacità di pungerci. Se non abbiamo voglia e tempo di raccoglierla, nessun problema perché in erboristeria e sul web la troveremo già pronta per la preparazione di decotti e tisane. Addirittura, ancora più comodo, possiamo acquistarla in pastiglie e capsule. Ricordando, sempre e comunque che se decidiamo di assumerla regolarmente, sarebbe opportuno consultare il nostro medico o il farmacista di fiducia. Una “erbaccia” quindi da non calpestare perché potrebbe essere invece un’insperata alleata del nostro benessere.

Approfondimento

Buone e salutari, coltiviamo poco sul balcone queste perle di dolcezza che potrebbero regalarci un pieno di vitamine e antiossidanti