Se la scorsa settimana era stata sull’ottovolante, ma si era conclusa con un colpo di reni che aveva salvato la tendenza rialzista, quella appena conclusasi è sempre stata sull’ottovolante, ma con un finale diverso.

Come vedremo, infatti, dopo un continuo alternarsi di alti e bassi l’ultimo seduta ha sancito nel breve termine, almeno per il momento, la prevalenza dei ribassisti. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia e capire come tradare il Ftse Mib Future senza restare travolti dalle notizie che arrivano dal fronte ucraino.

La settimana era iniziata con un crollo delle quotazioni che sono arrivate a perdere il 4% rispetto alla chiusura di venerdì 11 febbraio. La causa erano state le notizie di un peggioramento della crisi in Ucraina. Il prevalere della distensione, però, aveva provocato un immediato recupero che è andato avanti anche nelle sedute successive. Tra mercoledì e venerdì, però, è ripresa la discesa i cui effetti possono essere positivi o negativi a seconda del proprio essere pessimisti od ottimisti.

Il pessimismo deriva dalle incertezze legate al flusso di notizie e alla chiusura di venerdì sotto un importante livello su base giornaliera. L’ottimismo, invece, arriva dal notare che comunque la chiusura settimanale è stata superiore all’apertura.

In Borsa, però, l’ottimismo e il pessimismo non hanno ragione di esistere se si utilizzano buoni strumenti di analisi grafica.

Come tradare il Ftse Mib Future senza restare travolti dalle notizie che arrivano dal fronte ucraino? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 18 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.498 in ribasso dello 0,54% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,64%.

Time frame giornaliero

Come dicevamo, ancora una volta la settimana è stata molto movimentata con continui cambiamenti di fronte. Per le prossime sedute va monitorata con estrema attenzione area 26.562 e 26.588. La conferma della rottura di questa area di supporto spingerebbe le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata. Di particolare interesse è l’obiettivo in area 25.065. Un livello che già in passato ha rappresentato un interessante punto di ripartenza delle quotazioni.

In questo caso il calcolo degli obiettivi rialzisti potrà essere effettuato solo al raggiungimento dell’obiettivo raggiunto e della successiva ripartenza. Qualora, invece, le quotazioni dovessero superare l’area indicata in precedenza, gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea nera.

Time frame settimanale

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa

Su questo time frame il comportamento delle quotazioni è condizionato dalla resistenza in area 27.235. Questo livello, infatti, rappresenta anche un’area di doppio massimo che potrebbe far precipitare le quotazioni fino in area 24.530. In questo caso la mancata tenuta di area 24530 andrebbe a determinare un’inversione ribassista di medio periodo. Viceversa, la tenuta di questo livello o la rottura in chiusura di settimana di area 27.235 farebbero ripartire nuovamente le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.