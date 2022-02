Molti di noi, nel proprio armadio, hanno dei jeans ormai troppo vecchi per essere indossati con stile. E così il primo istinto è quello di gettarli nella spazzatura. Ma questo potrebbe rivelarsi uno sbaglio non da poco. Infatti, invece che disfarci dei nostri vecchi jeans, potremmo mettere in atto delle idee davvero interessanti per trasformarli in qualcosa di totalmente diverso. Un po’ di creatività e di manualità e potremo sicuramente ottenere degli oggetti geniali e originali dai nostri vecchi pantaloni.

Tutte le idee per riciclare in modo creativo i nostri vecchi jeans, così da non doverli più buttare via

Ci sono tantissimi modi in cui possiamo riciclare i nostri jeans ormai non più indossabili. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo fornito 2 idee per riciclare i jeans, che ci torneranno utilissime per la vita di tutti i giorni. In questo caso, infatti, potremo finalmente smettere di trovare tovaglioli di stoffa sparsi ovunque per la cucina. E, inoltre, potremo anche creare una fantastica protezione per il nostro tablet che ci farà decisamente stare più tranquilli. Ma non è tutto. In un altro articolo ancora, infatti, avevamo dato altre indicazioni veramente geniali. Per esempio, spieghiamo come riutilizzare i vecchi jeans trasformandoli in originalissime presine, così da non scottarci più quando cuciniamo. O ancora, evidenziamo i passaggi necessari per creare delle fantastiche tovagliette per mangiare, così da non sporcare più il nostro tavolo.

Clamoroso e colossale errore quello di buttare via i jeans vecchi e strappati perché in casa ci aiuteranno a risolvere problemi decisamente comuni

Oggi forniamo un’altra geniale idea per trasformare quei vecchi jeans, che ormai non possiamo più indossare. E, in questo caso, risolveremo una situazione che spesso ci crea dei problemi. Sappiamo bene, infatti, quanto sia facile far cadere il nostro telecomando. In questo caso, l’apparecchio spesso rischia di rompersi, e non è esattamente piacevole per molti di noi. Ed è proprio qui che entra in gioco il nostro vecchio jeans. Infatti, ci basterà prendere le misure del telecomando e ritagliare una parte di jeans della stessa misura. Cuciamo i lati, così da creare una specie di custodia e mettiamola intorno al telecomando. In questo modo, il nostro apparecchio sarà più protetto e, quando cadrà, ci saranno meno possibilità che si rompa. Perciò, ora sappiamo che è davvero un clamoroso e colossale errore quello di buttare i vecchi jeans, che ormai non indossiamo più.

Approfondimento

