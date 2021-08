Le sfilate di quest’estate a Parigi e Roma per le stagioni 2022 sono sempre espressione dell’estro di stilisti provenienti da tutto il Mondo. Abbigliamento, accessori e capelli presentano modelli e forme che poi ci accompagneranno per tutto il nuovo anno. Ed è subito corsa a chi scoverà per primo le tendenze da imitare e far proprie. Tra le altre novità, ritorna il taglio di capelli corti con frangia laterale. Sbarazzino, versatile simbolo di una donna dallo spiccato senso pratico nell’esercizio delle proprie mansioni professionali. Elegante ma anche semplice da portare e pettinare ogni mattina per un’acconciatura sempre in riga che non richiede molto tempo. Un taglio che rappresenta un cambio look netto e un modo nuovo per ripartire dopo le vacanze estive.

Perché scegliere il ciuffo laterale

Secondo i maggiori hair stylist il corto con frangia laterale incornicia il volto, nasconde i difetti di fronti alte e ringiovanisce il viso. Importante scegliere un parrucchiere capace e praticissimo di tagli corti. La precisione è fondamentale per una piega successiva che non richiederà particolare impegno da parte nostra. Anche per tale aspetto squisitamente pratico, è questo un taglio di tendenza per l’autunno 2021 che ci farà sembrare più giovani e ci toglierà qualche anno.

La regola del 5,5

In generale il ciuffo laterale sta bene a tutte e si adatta facilmente a tutte le tipologie di viso. Può essere portato liscissimo oppure spettinato e mosso per una chioma più briosa. Per capire se il corto con frangia laterale è il taglio che possiamo permetterci rispetto al nostro viso, possiamo seguire la cosiddetta regola del 5,5. Si tratta di una misurazione in centimetri per capire se abbiamo il viso incline ad un taglio corto. Molto semplice da applicare. Poggiamo un righello sotto il lobo poi, con una matita segniamo l’altezza del mento. Se da qui all’orecchio ci sono meno di 5,5 centimetri allora siamo perfette per un corto. Se superiamo tale parametro, potrebbe non essere il taglio che maggiormente ci valorizza. Questa regoletta è opera di Giles Robinson, senior stylist di fama internazionale.

È questo un taglio di tendenza per l’autunno 2021 che ci farà sembrare più giovani

Nelle sfilate il taglio del prossimo autunno lo vediamo con vari abbinamenti. In particolare, con orecchini pendenti che possiamo permetterci per un appuntamento più ricercato. Un modo per impreziosire e modificare l’aspetto con un taglio che ha l’unico limite di non prestarsi ad acconciature differenti per ogni occasione. Lo vediamo anche con fascia con dettagli floreali, sempre nelle sfilate Alta Roma 2022. Insomma, spunti vari per dare spazio alla fantasia e utilizzare accessori per rendere ogni volta unico e diverso il nostro taglio versatile e sbarazzino.