La vacanza al mare rappresenta spesso una fonte di stress per i nostri capelli. Soprattutto se trattati, hanno necessità di piccole ma costanti attenzioni. Le due parole d’ordine sono protezione e nutrimento per evitare che i capelli subiscano un forte stress e danni difficili da riparare appena rientriamo in città.

Intanto ci soffermiamo sugli errori da non fare per avere capelli morbidi come seta al mare.

No al cowashing

Si tratta della tecnica che prevede di lavare i capelli solo con il balsamo senza usare lo shampoo. L’idea, secondo i migliori hair stylist, non è da considerarsi ottimale. I capelli richiedono detersione e rimozione di salsedine e sabbia con frequenza quotidiana. Pensare di lasciare tracce di salsedine sul cuoio capelluto per diversi giorni, significherebbe seccare e disidratare di molto cuoio e fibra capillare. Piuttosto occorre scegliere lo shampoo giusto, delicato e nutriente, ma non cremoso. Ce ne sono di specifici, consigliatissimi proprio per i periodi di vacanza al mare.

Gli errori da non fare per avere capelli morbidissimi al mare più un consiglio speciale

Facciamo attenzione agli spray al sale. Si tratta di quei prodotti volumizzanti che danno tono e rivitalizzano le onde naturali. L’utilizzo però dev’essere parsimonioso perché possono seccare ulteriormente i capelli e renderli una stoppa. La conseguenza è che si forma un casco in testa difficile da pettinare con ciocche che si spezzano facilmente. Piuttosto può essere utile usare uno spray all’olio idratante.

Evitiamo decolorazioni prima di partire

I trattamenti chimici come decolorazione, stiraggio e qualsiasi colorazione a base di ossidazione possono indebolire i capelli. Infatti, è bene evitare questi trattamenti immediatamente prima della partenza per scongiurare ulteriore secchezza e disidratazione.

Un consiglio speciale

Il rimedio più efficace per evitare capelli aridi è puntare tutto sull’idratazione. Quindi possiamo applicare un conditioner (una sorta di via di mezzo tra maschera e balsamo, letteralmente “condizionante”). È nutriente e rende i capelli luminosi, morbidi e leggeri. Potremmo addirittura lasciare agire il prodotto mentre siamo in spiaggia, distribuendolo sui capelli e raccogliendoli in uno chignon. Ci proteggeremo con un cappello e la sera procediamo con il normale lavaggio con shampoo. Con questi semplici trucchetti, riusciamo a prevenire eccessiva disidratazione per non cadere nella disperazione da capelli indomabili nel post vacanze.

Questi gli errori da non fare per avere capelli morbidissimi al mare.