Il 14 giugno 2021 al prezzo di 5,44 il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term la società Cyberoo.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Il Ftse Mib Future che oggi si trova in una situazione in bilico fra ulteriori rialzi e possibili ribassi, si è portato da quella data dal prezzo di 25.110 agli attuali 26.215 con un rialzo del 4,40%. Invece, Cyberoo dai 5,44 agli attuali 7,22, con un rialzo del 32,72%. Un rapporto quasi 1 a 8 rispetto al benchmark di riferimento. Oggi il titolo è in rialzo dell’1,40% ma alcuni nostri indicatori evidenziano e segnalano la possibilità che i prezzi possano essere all’inizio di una fase direzionale.

Cosa attendere da ora in poi? Il segnale odierno potrebbe far salire di molti punti percentuali nei prossimi giorni le quotazioni di Cyberoo ma procediamo per gradi.

La società con sede a Reggio Emilia, oggi capitalizza in Borsa circa 67,6 milioni di euro e opera nel settore della sicurezza informatica.

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 17 agosto al prezzo di 7,12 euro in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,12 ed il massimo a 7,38.

Il segnale odierno potrebbe far salire di molti punti percentuali nei prossimi giorni le quotazioni di Cyberoo

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un fair value in area 9,20 per azione. Le nostre stime invece portano ad un prezzo obiettivo in area 12 euro.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista.

Per tutti coloro che possiedono il titolo alzare lo stop loss/profit di medio lungo termine a 6,37. Supporto di breve termine a 6,96. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 8,20/8,55.

Si procederà per step.