Con l’arrivo dei primi caldi abbiamo sempre meno fame. E di conseguenza meno energie.

Corpo e mente patiscono il cambio climatico e ci sentiamo sempre più stanchi.

Le abbiamo provate tutte ma ogni estate ci ritroviamo a faticare ad arrivare a fine giornata. Siamo più deboli che mai.

Quest’anno siamo decisi a correre ai ripari ma dobbiamo per forza ricorrere a degli integratori alimentari? Non c’è una via più naturale?

Grazie a questo prezioso articolo di ProiezionidiBorsa scopriremo di avere la soluzione a portata di mano.

Leggiamola insieme.

È questo miracoloso frutto estivo dolce e succoso che ci garantirà una salute di ferro grazie alle sue incredibili proprietà benefiche

Non sappiamo più come risolvere i nostri cali di zucchero e quell’odiosa sensazione di debolezza.

Il caldo ci stanca e fa perdere le energie. Vorremmo solo vivere al meglio ma anche questa stagione ci aspetta qualche svenimento. Come possiamo fare a superare l’estate?

Pochi di noi sanno che c’è un frutto adatto alle nostre esigenze. Stiamo parlando della prugna.

È questo miracoloso frutto estivo dolce e succoso che ci garantirà una salute di ferro grazie alle sue incredibili proprietà benefiche.

Infatti, le prugne sono fonte di fibre e questo ci permette di avere una regolarità intestinale invidiabile. Hanno la capacità di far assorbire meglio il ferro al nostro organismo e di aiutare cuore e sangue a lavorare in modo ottimale.

Ci riforniscono di energie anche quando stiamo seguendo una dieta dimagrante e aiutano a metabolizzare meglio i carboidrati grazie all’importante sostegno che danno al nostro fegato.

Infine, avendo anche proprietà antibatteriche, rinforzano le difese immunitarie. Ci basterà acquistarle fresche dal miglior fruttivendolo per godere appieno di tutti questi benefici.

Ricordiamoci anche di quelle secche

C’è da dire che si potrà gustare questo prezioso frutto estivo anche d’inverno. Grazie alle prugne secche, infatti, potremo integrare al meglio la nostra alimentazione senza rinunciare al gusto.

Si consiglia però di limitarne l’assunzione a due o tre al giorno. Se mangiate in abbondanza potrebbero farci correre al bagno!

Adesso siamo pronti ad affrontare serenamente l’estate. Non temeremo più il caldo grazie a questo prezioso alleato.

Approfondimento

