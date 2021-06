Arriva l’estate e con lei i primi caldi. Se il bel tempo ci mette allegria, il caldo ci toglie le forze.

Vogliamo passare al meglio le nostre giornate e rilassarci con amici o parenti. Magari in riva al mare o nel nostro giardino.

Ma con questi primi caldi ci sentiamo stanchi e affaticati, avremo bisogno di qualcosa di frizzante che ci tiri su e ci dia energie.

C’è una bevanda che possa fare al caso nostro? Magari anche con ingredienti naturali?

Grazie a questo articolo di ProiezionidiBorsa scopriremo che possiamo creare da noi una bevanda deliziosa, dissetante e a basso costo.

Scopriamola insieme.

È incredibile ma questa deliziosa bevanda dissetante è ideale per i primi caldi ed ha solo ingredienti naturali

Con il caldo ricorriamo quasi sempre ad integratori alimentari che a volte non ci soddisfano. Vorremmo qualcosa di più naturale e fresco. Magari anche dissetante.

Anche questa volta, grazie a questo articolo, scopriremo come ottenere una gustosa bevanda grazie ai fiori di sambuco.

È incredibile ma questa deliziosa bevanda dissetante è ideale per i primi caldi ed ha solo ingredienti naturali. Infatti, oltre ai fiori, ci serviranno soltanto acqua, miele e succo di limone.

Non dovremo far altro che far macerare al sole in un vasetto di vetro tutti questi ingredienti insieme ai fiori, dopo averli lavati.

Non preoccupiamoci per le dosi: potremo tranquillamente aggiungere poco per volta gli ingredienti e ci basterà assaggiare per capire se la bevanda sia abbastanza dolce.

Una volta lasciato riposare questo composto per un paio di giorni, dovremo filtrare il liquido e metterlo in frigo.

Ecco che la nostra deliziosa bevanda dissetante sarà pronta per essere gustata. Si consiglia di utilizzare una caraffa di vetro, così riusciremo a servire più facilmente questa deliziosa bibita.

Come servirla ai nostri ospiti

Quando serviamo la nostra bibita, potremo aggiungere qualche cubetto di ghiaccio. Cerchiamo qualche stampo particolare per creare dei piccoli blocchetti dalle forme più carine.

Inoltre, se non vogliamo lasciare nulla al caso, potremmo aggiungere nel bicchiere un pezzetto di fragola e una scorza di limone.

La nostra bevanda sarà unica e indimenticabile e assomiglierà ai cocktail più di moda.

