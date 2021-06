Al giorno d’oggi non si giudica più una persona solo dal suo aspetto fisico. Per fortuna i tempi sono cambiati e il “body shaming” è un reato. Alcune caratteristiche esteriori, però sono importanti. Negare tale verità equivale ad essere ciechi. L’altezza, in particolar modo, è un aspetto che colpisce subito chi ci sta intorno. Una persona alta spicca nella folla.

Non prendiamoci in giro. Chiunque ha desiderato almeno una volta nella vita di avere qualche centimetro in più. Anche se è difficile crescere arrivati ad una certa età, ci sono degli accorgimenti che possono venirci in aiuto.

In molti casi può fare la differenza e può farci apparire più attraenti e sicuri di noi stessi, ecco come sembrare più alti

Un proverbio dice che l’altezza è mezza bellezza. Le persone alte, in genere, non passano inosservate. Possono essere più assertive e sicure di sé rispetto agli altri. O avere un’autostima più profonda e consolidata. È anche vero, tuttavia, che è necessario accettare sé stessi appieno. In caso contrario potrebbero presentarsi dei problemi non da poco. La nostra salute sarebbe compromessa in maniera grave.

Esistono, però, dei piccoli trucchi che possono aiutarci.

Alcuni trucchi davvero efficaci

Per sembrare più alti si possono utilizzare dei trucchi davvero efficaci. In primo luogo, bisogna valorizzare i propri centimetri. A volte appariamo più bassi di quanto effettivamente non siamo a causa della postura. Si consiglia di tenere il collo e la schiena dritte. Fare stretching ogni mattina, inoltre, ci farà guadagnare qualche altro centimetro supplementare.

Occhio anche all’abbigliamento. Scegliere dei pantaloni eccessivamente attillati alle caviglie può non essere la scelta migliore. Gonne e jeans a vita alta, inoltre, conferiscono più slancio alla figura.

A livello del cavallo, inoltre, i pantaloni non devono essere troppo larghi.

Per quanto riguarda la parte superiore del corpo, infine, è necessario privilegiare giacche corte. Mettere la camicia nei pantaloni è consigliabile. Indossare maglie abbastanza attillate è preferibile.