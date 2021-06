Con l’estate molti di noi decidono di trascorrere i mesi estivi al mare. C’è chi ama prendere il sole in spiaggia ed abbronzarsi e chi invece starebbe in acqua tutto il giorno.

Nel mare possiamo svolgere molte attività, sport acquatici come il nuoto, le immersioni e la canoa. Se amiamo trascorrere il nostro tempo in acqua dobbiamo essere preparati per evitare spiacevoli incidenti. Oggi vedremo qual è l’unico modo per proteggerci dalle punture di ricci di mare e scorfani quando nuotiamo al mare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una protezione comoda e utile

Se amiamo fare il bagno nelle spiagge che hanno il fondale roccioso in cui si nascondono pesci e crostacei sarebbe meglio non farlo completamente scalzi. Nelle rocce spesso si nascondono in attesa delle proprie prede dei pesci nocivi come lo scorfano o dei crostacei che potrebbero pungerci e morderci. In Italia è molto presente il riccio di mare, apprezzatissimo per il suo gusto unico ma anche molto pericoloso per i suoi aculei appuntiti.

Per evitare spiacevoli incidenti esistono dei modi per proteggerci. Possiamo per esempio utilizzare delle calzature da mare, in neoprene e con una suola antiscivolo.

È questo l’unico modo per proteggerci dalle punture di ricci di mare e scorfani quando nuotiamo al mare

Queste speciali calzature sono perfette per chi vuole nuotare nel mare, sono leggere ma hanno una suola che protegge i nostri piedi da eventuali aggressori. Inoltre, se indosseremo queste pratiche calzature non correremo il rischio di scivolare sulle rocce o mentre ci tuffiamo, perché i nostri piedi faranno attrito alle superfici.

Se vogliamo vivere i nostri bagni al mare e gli sport acquatici in santa pace dobbiamo proteggerci, essere furbi ed indossare le scarpe adatte, solo così eviteremo spiacevoli e dolorosi incidenti.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di alcune spiagge da sogno che si trovano proprio in Italia e che sono completamente solitarie.