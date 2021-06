L’estate è alle porte e tutti alla ricerca del posto che farà da cornice alle nostre migliaia di foto, regalandoci una fantastica vacanza. Magari da godere con tutta la famiglia o, perché no, anche da soli. Ecco perché i consulenti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustrano ai lettori i posti premiati nella giornata del 16 giugno da Legambiente e Touring Club. Come illustrato nell’articolo “Questo lago pluripremiato è ancora poco conosciuto nonostante cascate e piscine naturali mozzafiato”.

Sono queste le prime 5 località più premiate nel 2021 per mare e natura mozzafiato. La regione più premiata è stata la Sardegna, dove a conquistare le 5 vele sono stati ben sei comprensori. Ma il podio è toccato alla Toscana, in particolare alla Maremma Toscana. Al secondo posto, la Sardegna, con il comprensorio di Baunei, poi la Campania con il comprensorio del Cilento Antico. Poi ancora, a seguire, la Sardegna col Litorale di Chia e ancora la Toscana con l’Isola di Capraia. La classifica comprende ben 18 comprensori.

Ecco le località premiate

La Sardegna rimane la regione più premiata, con ben 6 comprensori ad aggiudicarsi le 5 vele. Grazie alla meraviglia delle spiagge, del mare cristallino e della natura selvaggia e incontaminata, proprio come Cala Goloritzè, spiaggia di Baunei, aggiudicatosi il secondo posto.

a) Al quinto posto, ancora la Toscana, con l’incantevole Isola di Capraia.

b) Al quarto posto, un altro comprensorio della Sardegna, questa volta al sud, la baia di Chia.

c) Al terzo posto, troviamo la Campania, con il suo Cilento Antico, dove borghi medievali, spiagge incontaminate regalano spettacoli mozzafiato.

e) Il primo posto l’ha conquistato la Maremma Toscana, un tratto bellissimo della nostra Italia, dove borghi e spiagge bellissime offrono vacanze indimenticabili.

Insomma, per prenotare le nostre vacanze in Italia, non ci resta che scegliere tra i tantissimi posti paradisiaci dove trascorrere le nostre meritate vacanze.

Con le 5 vele si premia non soltanto il mare cristallino, ma anche l’attenzione riservata al territorio, all’ambiente, nonché alla presenza e qualità dei servizi. Le località premiate con le 5 vele rispecchiano un felice connubio tra natura incontaminata, mare cristallino e offerta di servizi rispettosi dell’ambiente.

